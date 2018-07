Stephanie Valenzuela sorprende con reflexivo mensaje a sus fans

Al parecer Stephanie Valenzuela leyó las últimas noticias sobre atentados contra varias mujeres peruanas (‘Sujeto intentó quemar a su conviviente en Barrios Altos’ y ‘Hombre aceptó haber agredido a su cuñada en Cajamarca’) y decidió dar su opinión sobre la cruda realidad que atraviesa nuestro país.

A través de Instagram la modelo que radica en Dubái describió la situación que viven muchas mujeres en Perú. “Somos un país con uno de los índices más altos en feminicidios y donde golpean, matan y queman mujeres cualquier día y las autoridades no hacen nada”, informó a sus miles de seguidores.

“Las leyes no cambian a nuestro favor, y muchos aunque quisiéramos no podemos cambiarlas”, añadió Stephanie Valenzuela en su reflexivo mensaje.

La ex chica reality aseguró que no tiene miedo a manifestar sobre este tema sensible, pese a que es consciente que puede recibir críticas. “Desde mis redes no puedo ser indiferente, sé que algunas figuras públicas prefieren no pronunciarse sobre estos casos por miedo a críticas, pero es momento que usemos a nuestros seguidores para algo más que ganar auspicios y fama”.

Stephanie Valenzuela pidió a sus seguidores que tomen consciencia y que no permitan ningún tipo de agresión. “Hoy les puedo pedir que empecemos por cambiar, cada uno de nosotros por educar a los nuestros para que no se permita violencia alguna, para que no maltraten, ni se dejen maltratar (sean hombres, mujeres o niños), y si tú mujer me estás leyendo, solo quiero recordarte que no existe motivo para que alguien te agreda física o psicológicamente. No es normal, no está bien, evita que tu vida termine en una desgracia, ámate”, finalizó en Instagram.