Lucía de la Cruz critica a Pedro Suárez Vértiz por controvertido mensaje

El último fin de semana Pedro Suárez Vértiz aseguró que los artistas criollos no tiene mucho trabajo y que solo tienen presentaciones en Fiestas Patrias. Su comentario propició el enojo de sus colegas.

Tras el desatinado comentario de Pedro Suárez Vértiz, varios exponentes del acervo nacional como Manuel Donayre y Marco Polo pegaron un grito al cielo y expresaron su molestia contra el juez del programa ‘Los 4 finalistas’.

“¡Qué habla Pedrito, qué dice Pedrito! Lo respeto y quiero, pero no estoy de acuerdo con tamaña estupidez. No lo puedo entender. Siempre hay que darle prioridad a nuestra música peruana, de eso vivo yo hace 56 años al margen de cantar boleros, baladas, huainos, zamacueca, tonderos, festejos, etc.”, declaró la cantante Lucía de la Cruz.

Como se recuerda, Pedro Suárez Vértiz emitió dicho comentario tras la ‘batalla’ entre el ‘finalista’ Pedro Crisanto y la ‘retadora’ Claudia Novoa. El artista manifestó que se sentía obligado a darle un consejo al joven participante.



“Pedro, muy buena presentación. Como siempre. Tienes un nivel profesional en música criolla. Pero es mi deber advertirte que si no varías, solo tendrás chamba en Fiestas Patrias. De todas maneras, extraordinaria presentación”, expresó el rockero.

OTRAS REACCIONES

Ebelin Ortiz en Facebook: “Hace mucho que no veo televisión nacional y me entero de lo que sucede por Facebook. Y no veo porque no tengo tiempo, gracias a Dios y a mi trabajo siempre estoy ocupada, y cuando no lo estoy, prefiero ver alguna película en Netflix. Es que la televisión nacional, salvo honrosas excepciones, no es muy interesante que digamos. Además, sé que es show. Un show que vende fantasía y así lo tomo. Quienes nos dedicamos al arte, sabemos bien que hay que luchar al público, que si haces espectáculos debes tener hasta un community manager para que, el lugar donde has decidido tocar, esté lleno. Sin embargo, y en esto estoy en total desacuerdo con #PedroSuarezVertiz, las peñas criollas están llenas todos los fines de semana. Desde las más tradicionales hasta las ‘criolleras’, pasando por los centros musicales y las casas particulares. Y eso, aunque no lo crean, echa por tierra esa falsa frase: ‘la música criolla está muriendo’.Queridos amigos, nuestra música criolla, aunque ya no tenga espacios de difusión como en el siglo pasado, no muere... ni morirá nunca”.

Marco Polo Campos: “Con todo respeto, cómo puedes decir que quién canta música criolla solo tendrá chamba en julio, cuando hay mucha gente que vive de ella y lucha por ella. Una sola canción criolla (Contigo Perú) en un mes ha sonado y ha sido cantada más que todas tus canciones sumadas en los últimos años (Y no precisamente por Fiestas Patrias). Imagínate con las miles de canciones criollas que hay, cómo no se puede vivir de ella. Te respeto y admiro tu arte, pero no tu desatino, estás denigrando a la gente que lucha por mantener nuestras raíces, ojalá y te retractes Pedro”.

Manuel Donayre en Facebook: “Figuretear no es el éxito. Hay que hacer respetar nuestra cultura. ¿La música internacional está en contra de nuestra música criolla? Muy mal tu comentario PSV”.