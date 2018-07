Kanye West quedó hipnotizado al ver a Rihanna y Kim Kardashian no se quedó de brazos cruzados

Kim Kardashian y Kanye West asistieron a un concierto de Rihanna, pero la socialité nunca esperó el desenlace de este evento.

¿Qué pasó? Resulta que Kim Kardashian descubrió a su esposo admirando a Rihanna teniéndola al lado. Todo esto sucedió mientras la cantante terminaba una de sus coreografías durante un concierto de la cantante barbadense.

Kim Kardashian no se quedó de brazos cruzados y sacó su celular para grabar a su esposo por quedarse hipnotizado al ver a Rihanna en el escenario.

Este video se hizo viral en redes sociales, donde no faltaron los memes protagonizados por las tres personalidades.

"Solo Rihanna puede hacer sonreír a Kanye" o "Encuentra a alguien que te mire como Kanye mira a Rihanna", son algunos de los mensajes que se leen en Twitter.

kim saw the way kanye was looking at rihanna and had to end that snap REAL quick 😭😭 pic.twitter.com/SD7WXM9lNR