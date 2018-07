David Bisbal se casó con Rosanna Zanetti y él publicó foto del vestido en Instagram

El cantante David Bisbal contrajo matrimonio con la modelo venezolana Rosanna Zanetti y el español no se le ocurrió mejor idea que compartir su felicidad en su cuenta de Instagram.

"Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta: romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros", fue la romántica descripción de la fotografía que David Bisbal en Instagram.

Ante esta publicación, sus miles de seguidoras en el mundo se pronunciaron con distintos mensajes. Unas a favor y otras fans enamoradas mostraron su decepción.

"¿Por qué ella?", "Me has roto el corazón", "David no me esperó", "La venezolana con más suerte en el mundo", fueron algunos comentarios de las fans de David Bisbal.

Pero también hubo muchos mensajes positivos de las verdaderas fans de David Bisbal, quienes felicitaron al músico por su nueva etapa.

Ella es la mujer que conquistó a David Bisbal.

