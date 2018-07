Tula Rodríguez a los 40: "No extraño nada de cuando era chibola"

Este lunes,Tula Rodríguez está de cumpleaños. La conductora del programa "En boca de todos" cumple 40 años y asegura que las mujeres a su edad son más interesantes.

"Estoy de cumple, cumple, en una etapa hermosa, para empezar tengo a Dios en mi corazón, que es lo que me da paz y tranquilidad. Tengo mi familia, mi esposo, mi hija y laboralmente estoy tranquila. Puedo decir que no extraño nada de cuando era chibola, y si volvería a retroceder, volvería a estar en la etapa exactamente en la que me encuentro, tranquila y bien", contó.

Tula Rodríguez contó que su esposo le viene preparando una sorpresa por su día."En la noche habrá algo. "Javier se está encargando, creo que será un lonche con mis amigas. Como es sorpresa, no me dice nada, pero lo veo quedando (con sus amistades) y me hago la loca nada más", reveló al diario El Trome.

La conductora sostuvo que una mujer que llega a los 40 años de edad está más seguro de lo que quiere en la vida y también de lo que desea hacer, esta característica es la que finalmente las hace más atractivas.