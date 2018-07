Jodie Foster: “Mi carrera nunca se apoyó en lo físico. Fui ‘la actriz’”

El País

Jodie Foster ha tardado cinco años en volver a protagonizar una película. Y hoy llega a la cita en Beverly Hills para hablar de ella. Lo hace con muletas. “Una rodilla. Esquiando”. Es lo primero que dice al entrar en el hotel Four Seasons. Hace tiempo que la gran intérprete, nacida hace 55 años en Los Ángeles, se granjeó cierta fama de dura y fría, de una persona con un carácter difícil. Pero en el tú a tú, Foster resulta educada y agradable, incluso afable.

Ahora tiene a sus espaldas unos 40 títulos como actriz, cuatro como directora, dos Óscar y una carrera envidiada por muchos. Especialmente por aquellos que intentan superar con éxito la difícil transición de niña prodigio a protagonista de éxitos como Acusados (1988) o El silencio de los inocentes (1991). Hace un lustro se alejó de la gran pantalla tras manifestar su homosexualidad. Entonces anunció que se tomaba un tiempo. “Cada entrevista me aplasta el alma”, explicó.

Semanas antes del estreno de Hotel Artemis, cinta que supone su regreso a la actuación, lo único machacado es su rodilla. Su nuevo papel es el de encargada de un hospital secreto para criminales de Los Ángeles en un futuro próximo. “No hacen más que mencionarme lo de los cinco años fuera del negocio. Me considero afortunada por hacer películas personales. Especialmente como directora, no voy con lo que se lleva, con la dieta de Hollywood. Disfruto de una posición privilegiada y no necesito hacer filmes de usar y tirar o franquicias de otro. Procuro escoger historias que pueda defender, que me digan algo”.

¿Y qué es lo que le dijo Hotel Artemis?

Me interpeló su originalidad. Estoy harta de ver siempre la misma película. Soy muy quisquillosa. Cada vez peor. Cada vez me lleva más tiempo encontrar lo que quiero. Pero es que no me gusta repetirme, volver a interpretar el mismo papel. No me gusta competir con mis interpretaciones anteriores. Prefiero madurar y evolucionar. Y la transformación para este personaje, su cambio físico, no se parece a nada de lo que he hecho.

Las actrices por encima de los 40 buscan mejorar su imagen. ¿Usted les lleva la contraria echándose años y arrugas?

Me gustaría mentir y decir que fueron necesarias horas y horas de maquillaje. Tampoco soy una persona especialmente vanidosa, así que no tuve nada que perder. Mi carrera nunca se apoyó en el físico. Nunca fui la ingenua. Ni la novia. Siempre fui ‘la actriz’. Mostrar arrugas ante la cámara no ha supuesto un gran reto.

¿Y el hecho de sentirse más vieja? ¿De ver a su madre, a sus ancestros, en su rostro?

Mi madre solía tener la misma melena. La vejez me produce curiosidad, no preocupación. Tras disfrutar de una vida tan excitante, no me puedo quejar. Espero seguir actuando cuando tenga 80. Es algo fácil de hacer.

Era más factible pensar que se iba a retirar antes que verla trabajando hasta los 80.

No pienso dejar de actuar. Lo que sí quiero es dirigir más.

¿Qué pasó? ¿Hollywood ni tan siquiera deja que una mujer como Jodie Foster se ponga detrás de la cámara?

Puedes decir eso. Dirigí mi primera película cuando tenía 27 años. Y desde entonces solo he rodado cuatro. El balance de mi carrera es un 90% interpretación y un 10% realización. Una falta de equilibrio que he intentado remediar en estos últimos años en los que, además, he firmado cuatro episodios de televisión. Lamento no haberlo hecho antes y por eso ahora me urge más contar mis historias. No es que quiera ser prolífica. No necesito estar en las portadas de las revistas ni ser Ron Howard, o dirigir el filme más comercial. Quiero contar mis historias.

Hoy trabaja casi más en televisión que en cine. ¿Se acabó lo que se daba?

El futuro de la narrativa está en manos de los servicios de cable o de streaming. El cine, como experiencia en salas, está acabado. Y tenemos que aceptarlo. La gente ve el contenido en sus teléfonos. Y nadie va al cine. Ni yo. Pero sigo siendo defensora del formato de película: historias de hora y media con principio, nudo y desenlace. Veo series de televisión, pero no suelo pasar de la segunda temporada. Me gustan los personajes, pero llegado un punto no necesito saber nada más de ellos.

La tecnología se le resiste. Y se nota. Se pelea con su móvil para mandar un mensaje de texto. Lo dice en voz alta. “Agarra el teléfono y llama a tu tutor ya”, apremia a uno de sus hijos. Lo dice mientras lo teclea. Gruñe, pero hay algo de pose. Su vida privada fue una barrera infranqueable en las entrevistas. Ahora, la mujer que salió del armario en la entrega de los Globos de Oro de hace cinco años hace partícipe de su vida al interlocutor sin pedirlo. “Lo único que necesito es un hijo que conteste cuando se le llama. Ya sabes lo que es eso”.

“Solo tengo perros. Es más sencillo. Digo: ‘Lucy, ven’, y viene. ¡Otra Lucy! ¡Ese sí que fue el amor de mi vida! Mi bulldog francés… Tener hijos te cambia la vida. Y te pone los pies en la tierra. Es fácil sentirse sola en Los Ángeles, especialmente cuando eres alguien introvertido, independiente y a quien no le gusta pedir ayuda.

Y si encima eres famosa, más. Pero mis hijos… Vuelvo a casa después del estreno, tras un día entero de entrevistas, y mientras hago los ejercicios de rehabilitación de la rodilla, llegan con un grupo de adolescentes y empiezan el día a medianoche. ¡A medianoche! Me saquean la nevera, se ponen ciegos de algas, de orangina y de nata. Se comen lo que encuentran. No me entiendas mal. Charlie tiene veinte años. Y Kit, dieciséis y pico. No tenemos problemas más allá de lo típico: que lo dejan todo tirado por ahí. Me canso de oír mi voz. Pero me temo que será así el resto de mis días.

¿Cuál es su relación con el cine? ¿Se interesan ellos por sus películas?

Yo no soy como Martin (Scorsese), que organiza proyecciones privadas y comentadas para su hija y sus amigos. Lo suyo es obsesión. Nosotros hablamos de cine, claro. Les gusta. Pero tienen su propia cuenta de Netflix para ver lo que quieran. Yo estoy mucho más obsesionada por la ética que por el cine. Nos da más que hablar. Leemos juntos las páginas de opinión de The New York Times. O discutimos las noticias. A veces también hablamos sobre películas, pero por su contenido social o por su marco histórico.

Su discurso en los Globos de Oro (2013), cuando recogió el Premio Cecil B. DeMille, fue revelador: “Este podría haber sido un gran discurso de salida del armario. Pero ya hice mi salida hace miles de años”. ¿Existe un antes y un después?

Fue una gran noche y mi discurso fue el que fue. Habló por sí mismo. Cuando uno recibe un premio a toda su carrera, no comenta su última película, sino lo que ha hecho a lo largo de su vida. Y aquel fue un momento de transición, de cambio hacia un nuevo futuro. Sé que hizo mucho ruido, pero no quise sumarme a ello. No hay más que decir. No puedo estar más que orgullosa por este absurdo trabajo que disfruto y que me ha proporcionado una vida maravillosa. El cine es mi familia, es mi vida. Me ha dado sentido como persona y también he tenido que ganarme a pulso esa coherencia.

La fortaleza de los papeles que interpretó se adelantó a los que vivimos.

Siempre imprimí a los trabajos mi experiencia como persona. No busqué la fortaleza. Solo quise papeles que no estuvieran definidos por otro. Y a veces se los tuve que quitar a un hombre.

Protagonista de títulos como Taxi Driver (1976), se convirtió en la obsesión de John Hinckley Jr., autor, a principios de los ochenta, del atentado frustrado contra el presidente Ronald Reagan como prueba de su amor a la actriz. Foster parece la voz perfecta para el movimiento Time’s Up.

Sin embargo, sus reacciones han sido más cerebrales que emocionales. No dice nada de Polanski, director con quien trabajó en Un dios salvaje (2011), ahora expulsado de la Academia de Hollywood por violar a una menor hace 40 años. “La justicia a golpe de Twitter no es el camino a seguir”, declaró recientemente.

Está claro que las redes sociales no le gustan nada. “No voy a juzgar a nadie, porque no se puede decir que durante el tiempo que otros pierden en las redes yo salvé el mundo. Simplemente no echo de menos los videos con gatitos y arcoíris. No sé lo que hacen otros mientras yo no estoy en las redes, pero siento nostalgia por esos días en los que no estábamos tan interconectados”.

¿Cómo piensa que va a cambiar la industria tras la revolución del #MeToo y el movimiento Time’s Up?

Me niego a aumentar el ruido en un momento tan importante en nuestra historia. Padecemos un exceso de declaraciones. Nadie necesita oír a otro actor hablando del tema. Necesitamos acciones. Y como en todas las revoluciones, deberíamos aprender de los errores cometidos por movimientos sociales anteriores. Si queremos el cambio, tenemos que hablar para buscar la reconciliación. No lo digo yo, lo dijo Desmond Tutu durante la lucha contra el apartheid.

¿A qué se debe su reticencia a hablar de política?

No me considero la portavoz de ninguna causa. Y pienso que los actores no estamos necesariamente cualificados para hablar. Somos buenos diciendo cosas sobre el cine que hacemos y me encanta participar en filmes que tienen algo que comunicar. Pero prefiero depositar mi confianza en otras vías, como la ciencia.

En momentos de pánico, ¿qué es lo que le da la tranquilidad?

Apagar la televisión y dejar de ver la CNN, para empezar. Y me gusta meditar, aunque ahora hace tiempo que no lo hago. Mi mejor forma de concentrarme, de apagar el ruido, de desconectar es esquiar. Eso me calma. Cuando estás bajando por una colina a gran velocidad, si te pones a pensar en Trump o en cualquier otra cosa, ‘te la das’ seguro.