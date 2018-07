Stephanie Valenzuela habló de su primer amor y cómo lloró por su partida

Desde que Stephanie Valenzuela lanzó su blog a la plataforma digital mucha expectativa se ha generado pues la modelo cuenta algunos episodios de su vida. En uno de los últimos habló de su primer amor.

La modelo contó que la primera vez que se enamoró fue a los 15 años. “Tuve un enamorado a los 15 años a este si lo puedo llamar mi primer amor. La primera vez que dije 'Te amo' a todo pulmón”, narra.

PUEDES VER Stephanie Valenzuela alborota Instagram con sexy twerking junto a sus amigas [VIDEO]

“Él tenía una personalidad increíble. Estaba loco pero me encantaba. Tocaba guitarra (un día se paró en la calle y me canto 'La magia de tus quince años' en versión rock, nunca lo olvidaré) y tenía una banda que tocaban temas de Mar de copas. Si es verdad no era el más guapo. Le decían 'El cholo', pero para mi era el amor de mi vida y estaba loca por él”.

Stephanie Valenzuela cuenta que su familia y la de ella congeniaron bien, que todo era muy armonioso en la relación, pero “hasta que me enteró que se tenía que ir a vivir a Los Angeles”.

La exchica de reality se quedó destruida cuando su gran amor se fue de viaje. “Cuando llegué a mi casa lloré, por muchos días y muchas noches. No podría decirles cuantas pero al día siguiente mi mamá me vio con los ojos destruidos que no cabían en mi cara de tan hinchados que estaban. Le dije a mamá me han dejado sin manos, sin piernas, sin fuerzas, yo así no quiero vivir. Imagínense que débil. Yo me estaba muriendo de amor y escuchaba esa canción de Pedro Suárez Vértiz, que se llama “No pensé que era amor””, comenta.

Finalmente señala que luego de años lo vio pero que no volvieron a entablar una relación. Ahora el joven está con una de sus amigas de la secundaria y que siempre lo recordará con un gran cariño.

Link del blog de Stephanie