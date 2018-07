Hugh Grant: "Debí haberme casado antes"

El recién casado, el actor británico Hugh Grant (57), ha revelado, en un programa de televisión, que le hubiera gustado casarse antes. "Es realmente agradable. No puedo pretender que no lo es", le dijo a la conductora Savannah Guthrie sobre la vida conyugal. "Debería haberlo hecho antes", agregó.

El actor, se casó en mayo con la productora de televisión sueca Anna Eberstein y visitó el programa ‘Today Show’ para anunciar su participación en la miniserie de Amazon,' A Very English Escandal' . Grant, luego de separarse de la actriz Elizabeth Hurley en el 2000 tras estar 13 años juntos, había contado en numerosas ocasiones su negativa volverse a casar. "No creo realmente en el matrimonio. He visto muy pocos buenos ejemplos, tal vez cinco en mi vida, pero creo que de lo contrario es una receta para la miseria mutua",dijo en el 2015.

Hoy, su visión parece haber cambiado. Aunque el actor se inhibe en dar mayores detalles sobre su vida matrimonial, dejó claro cuánto la ama. "Solo tengo suerte. Tengo suerte" continuó. "Tengo una gran esposa. La amo". El recordado protagonista de la comedia británica 'Cuatro bodas y un funeral' se casó con Eberstein luego de dos años de noviazgo y tres hijos juntos. Grant y George Clonney (tienen la misma edad) se habían convertido en los solteros mayores más codiciados. La abogada Amal Alamuddin se casó con Clonney en septiembre de 2014 y en junio del 2017 le dieron la bienvenida a sus mellizos, un niño y una niña nombrados Alexander y Ella.