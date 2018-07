Hija de Mauricio Diez Canseco presenta al hombre que le robó el corazón [FOTOS]

La hija mayor de Mauricio Diez Canseco se muestra feliz con su pareja que compartió su emoción con sus seguidores de Instagram. Camila Diez Canseco se mostró muy enamorada junto al joven.

“We are better together (Estamos mejor juntos) #love #washintongdc #couplegoals”, señaló en la leyenda de las dos imágenes que colgó en Instagram.

Al parecer el joven es estadounidense pues la hija de Mauricio Diez Canseco indicó que “están mejor juntos” en alusión que ella vive en Lima y no se logran ver constantemente por la distancia, ya que cada uno permanece en su país.

La mayoría de comentario sostuvieron que la pareja viva su amor plenamente y elogiaron Gianni. Camila Diez Canseco viajó a Washington, Estados Unidos, para pasar unos días junto al hombre que la enamoró. Al parecer la pareja vive su romance desde octubre del 2017, tal como se aprecia en Instagram del joven.

La instantánea tuvo cientos de me gusta en Instagram. En una de las instantáneas se aprecia a Camila abrazar a su pareja y en la otra foto lo besa mientras que tienen como fondo un área verde.