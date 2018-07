Chyno Miranda, le canta a la belleza natural de la mujer

Desde hace algunas semanas, Chyno Miranda se deja ver en nuestro país, como jurado del reality 'Los 4 Finalistas', lo que no ha impedido que su carrera como solista siga y continúe probando ritmos y sonidos. Su más reciente tema, 'Sin trucos de belleza', cuenta con las colaboraciones del rapero venezolano Neutro Shorty y del reguetonero puertorriqueño Juhn, el que marca su primera incursión en el trap. "Si bien tengo bastante tiempo en la música, esta es la primera vez que grabo un trap. A pesar de que se critica siempre al género urbano diciendo que tiene letras superficiales, este tiene un mensaje importante y romántico para las mujeres", dijo el cantante en entrevista con el diario Últimas Noticias de Venezuela.

"La canción habla de la belleza natural, de no buscar trucos. La sociedad ha enseñado a las mujeres que para lucir bien tienen que tener unas medidas específicas, pero la belleza espiritual es lo más importante. Es un mensaje trap diferente, y de cierta forma, sigue la dirección que le he dado a mi carrera, que está enfocada hacia el amor. Es el primer video que realizo en blanco y negro. Fue dirigido por David Bohórquez en Bogotá y su historia habla de una chica que tiene inseguridades con su cuerpo y quiere ocultarlo de su pareja, quien le responde diciéndole que para él es perfecta", agregó.

Alejado, musicalmente, de su excompañero Nacho, hace un balance su carrera en solitario. "Precisamente me acaban de entregar un disco de platino por las ventas de 'Quédate conmigo'. El balance es bastante positivo, mis temas han sido muy bien recibidos. Pero, más allá del éxito comercial, no quiero enfocar mi carrera sólo en las ventas. Llevo 15 años en el negocio de la música y más que estar en las listas de popularidad, para mí lo importante es que siento que me he reinventado y he evolucionado como artista", sentencia.