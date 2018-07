Luis Miguel: Presentadora hace fiesta de cumpleaños con temática 'Odio a Luisito Rey' |FOTO

Sin duda alguna, la serie 'Luis Miguel', no sólo regresó a la cúspide de la popularidad al 'Sol de México', sino que puso en vitrina a los personajes que lo rodearon, siendo uno de ellos, su padre, Luisito Rey, quien se ha convertido no solo en el antagonista por excelencia, sino también en el más odiado de las redes sociales, aunque no por todos. En la producción, es interpretado por el destacado actor español, Oscar Jaenada.

Y es que uno de los rostros más conocidos en El Salvador, por su incursión en el mundo de la moda, Maggie Cortez, está dando qué hablar, debido a que celebró su pre-cumpleaños con la temática 'Odio a Luisito Rey' y donde la torta fue la más celebrada. Cortez, quien empezó en la televisión en un programa de entretenimiento para jóvenes, actualmente es locutora del programa 'TrendStudio' en donde se ha ganado el cariño de los salvadoreños por su carisma, reveló el diario El Mundo.

La locutora compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con el título: "Si de mi dependiera, celebrara a diario la vida, los amigos y la familia. #PreBdayOnMyBday #YoTambiénOdioALuisitoRey", en la que aparecía muy sonriente al lado de su familia y amigos. La publicación generó comentarios de sus colegas como Luciana Sandoval y Maria Elisa Parker, que cuestionaron no haber sido invitadas, a lo que Cortez contestó que aún falta la fiesta oficial. Ella compartió, más fotografías de lo que fue su pequeña reunión con la celebrada temática del personaje que en la nueva serie de Netflix es presentado como un hombre orgulloso, tirano y despilfarrador.