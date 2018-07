Verónica Linares revela drástico cambio que sufrió para su debut en noticiero [VIDEO]

Verónica Linares lleva muchos años en la televisión acompañando por las mañanas a miles de personas que encienden su televisor para estar informados del acontecer nacional e internacional, pero el camino para llegar hasta allí no fue nada fácil.

No solo en referencia a lo académico; sino también a los cambios estéticos que demanda estar frente a las cámaras. La actual conductora de América Noticias, Primera Edición, Verónica Linares, así lo hizo saber en una entrevista para el programa Estás en Todas.

La periodista reveló que un día antes a su debut en el noticiero fue sometida a un drástico cambio de look. "Me acuerdo que contrataron a unos asesores de imagen y el cambio de look me lo hicieron el domingo, un día antes, y a un amigo estilista se le ocurrió de pronto cortarme el pelo chiquitito, como señor, y me lo pintó rojo oscuro", contó.

Además, Verónica Linares confesó que este cambio de look la hizo llorar todo el día previo a su debut, sin embargo, salió al frente de las cámaras sin mayores inconvenientes.