Ed Sheeran afronta demanda millonario por plagio del tema "Thinking Out Loud"

En problemas. El cantante británico Ed Sheeran fue denunciado en Estados Unidos por un supuesto plagio encontrado en su exitoso tema "Thinking Out Loud".



Medios británicos indicaron que la compañía Structured Asset Sales (SAS), encargada de velar por las regalías del tema "Let's Get It On" de Marvin Gaye, encontró grandes similitudes en ambas canciones, por lo que decidió demandar al músico por 100 millones de dólares. El parecido estaría presente en la melodía.

En un comunicado con el portal "The Guardian", la empresa informó que considera que la canción de Sheeran publicada en el 2014, "Thinking Out Loud" es producto de una copia de "melodía, ritmos, armonías, acordes, batería, línea de bajo, coros de relleno, síncope y 'looping'" de la de Gaye.



Structured Asset Sales anunció que adquirió un tercio de los derechos del tema "Let's Get It On" de Marvin Gaye en el 2003, fecha en que falleció el compositor Edward Townsend, quien firmó el tema junto con Gaye en 1973.





Trascendió que la demanda fue presentada ante la corte federal de Nueva York por Structured Asset Sales quien exige la importante suma de dinero aduciendo daños y perjuicios en sus ventas.





Esta no es la primera vez que Ed Sheeran está involucrado en un tema judicial relacionado a esta canción. En el 2016, el músico tuvo que afrontar una demanda interpuesta por los herederos Townsend quienes lo acusaron de plagiar el tema de su padre.



En dicha ocasión, Sheeran negó las acusaciones, aunque según la cadena pública británica BBC, "no está claro" si ese proceso se llegó a resolver.