Así sufrieron los famosos argentinos la derrota de la Albiceleste [FOTOS]

La selección argentina quedó eliminada de la Copa del Mundo al no poder derrotar a Francia en los octavos de final y como era de esperar, los famosos de ese país manifestaron su pesar por los malos resultados.

A través de Instagram y Twitter, varios famosos argentinos expresaron su tristeza por la derrota (4 a 3) en Kazán. Mientras algunos manifestaron su desazón, otros aplaudieron a la selección de Lionel Messi por el esfuerzo.

Si bien lamentaron los cuatro goles de los galos que este sábado pasaron a cuartos de final, también festejaron los goles de Di María, Mercado y Agüero. Sin embargo quedaron fuera del torneo mundial.

Cabe indicar que no es un secreto que la selección de Jorge Sampaoli clasificó de milagro a los octavos de final, sin embargo, se esperaba que el equipo levantara cabeza y cambiara la historia. Algo que no ocurrió, pese a que anotó tres goles a la selección de Mbappé, quien fue la figura del encuentro al anotar un doblete que sentenció a la 'albiceleste'.

Francia tiene dirección Técnica .. se nota .. Argentina parecería que están solos en Rusia ..No se sabe a que se juega .. y en el desorden de corre más ...hay un enorme esfuerzo de algunos en la cancha sin duda

Que bronca! No pudo ser! Pero Argentina jugo muy bien y así lo hizo Francia también! Acá en Francia se vivió intenso, los franceses gritaban sus goles y aplaudían los nuestros. Por más que nos cueste, aplauso a Francia y también a Argentina 🇦🇷!

Espero con esta putifoto se motiven y la metan... Messi métela hoy no te vi🤦🏼‍♀️😏 pic.twitter.com/3ia84fO3LJ

tendría que aprender antes, no durante el mundial. al mundial se viene a ganar no a hacer residencia. perdón no entiendo nada pero estoy odiada jaaa #travatecnica https://t.co/nyYlkfN2g4