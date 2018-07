Gloria Trevi: “Me tocó morder el polvo”

“En una serie sí se podría contar mi vida realmente”, ha dicho Gloria Trevi en una reciente entrevista, consultada por el éxito y la llamada “resurrección” de otro ídolo de México, Luis Miguel, a partir de la serie biográfica que autorizó.

PUEDES VER: Gloria Trevi entra al Salón de la Fama

Pero a diferencia del baladista, la vida de la intérprete ya ha sido contada. En el 2014 se estrenó la película Gloria y se retransmitió por televisión. Trevi no quedó contenta con el resultado. Además de sus inicios en la música, hablaron de su tóxica relación con su mánager, Sergio Andrade, de sus años en prisión y de las denuncias.

“Yo nunca estuve de acuerdo con la película, pero pasaron muchas cosas y me vi… no quiero decir forzada, pero por conveniencia decidí darle el visto bueno sin sentir que mi vida estaba siendo realmente contada. Fue una caracterización de mi vida, pero no era mi vida, no explica cómo y por qué pasaron las cosas”, declaró a La Tercera.

La película cierra con lo que se supone fue el reencuentro de Trevi con la fama. Por ello, para la intérprete de ‘Me siento sola’ es atractivo contarle a sus seguidores cómo fue ese proceso. “Para los artistas que hemos recibido tanto de la gente es bonito poder conectarte con ellos, porque son de alguna forma nuestra familia. Por eso no tenemos vida privada, porque buscamos el amor del público. Encuentro bonito eso de abrir nuestro hogar y acoger a los que nos han dado todo, porque gracias al público yo ahora en unos minutos puedo tomar desayuno. Y cada vez que voy al cine pienso ‘la gente me pagó esta entrada’. Así que tengo que retribuir ese cariño”.

En prisión grabó el tema ‘En medio de la tempestad’, del disco Cómo nace el universo, lanzado en el 2004, cuando fue puesta en libertad. El resto es historia conocida: Gloria Trevi volvió a vender miles de discos y logró el hit ‘Todos me miran’, dos años después, con el álbum La trayectoria. Pero no se siente ícono ni “pionera” de nada.

“Soy una chica que lleva la bandera de las mujeres por muchas razones. Pasé por situaciones muy fuertes, me tocó morder el polvo. Y se han escrito muchas falsedades sobre mí, porque las mujeres, además de sufrir maltratos, luego somos juzgadas y criticadas y por eso muchas se quedan calladas. Tengo una conexión con todos los que son discriminados, incluyendo a las mujeres, que sufrimos crímenes de odio a diario, y soy también muy agradecida del público gay. Ellos me levantaron en un momento de mi carrera en que me estaba muriendo de hambre”, declaró la cantante que prepara un nuevo disco. La canción ‘Que me duela’ tiene un videoclip con el que recuerda el “desenfado” de sus primeros años. “La saqué para tratar de romper las preocupaciones”, finaliza.❧