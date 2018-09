Arturo Peniche revela por qué no quería besar a Thalía en 'María Mercedes' [VIDEO]

El actor y cantante mexicano Arturo Peniche ofreció una entrevista para un programa de Telemundo y contó algunas anécdotas que vivió cuando trabajó con la actriz Thalía en la telenovela ‘María Mercedes’ (1992), donde él encarnó a José Luis del Olmo.

Arturo Peniche, quien protagonizó ‘Victoria’, ‘Alborada’, ‘La intrusa’, ‘Amor en silencio’, ‘El alma no tiene color y sí… mucho amor’, ‘Monte calvario’, ‘La indomable’, contó que se vio en problemas cuando Thalía dijo que él era el actor que mejor besaba durante las grabaciones.

Peniche contó, en el programa ‘Suelta la sopa’, la venganza que le jugó a la artista cuando grababan ‘María Mercedes’, pues en más de una oportunidad ella llegó con olores fuertes porque le gustaba las comidas picantes. "A ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos, entonces llegaba con un olor terrible a ajo", dijo entre risas.

“Tengo una anécdota muy padre… a ella le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos que estaba a lado de Televisa, de repente un día llega con un tufaso…. otro día me lo volvió a hacer”, añadió el actor.

Fue así que el mexicano decidió vengarse de su compañera de reparto y antes de que grabaran una escena de beso, él decidió comer una cebolla morada. "Llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue muy gracioso", concluyó.

Dato: Esta entrevista se dio en octubre de 2017. Sin embargo, la anécdota comenzó a viralizarse en las últimas horas.