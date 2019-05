Recuerdan que Gian Piero encaró a Ducelia Echevarría por comentario racista

Ducelia Echevarría y Shirley Arica dejaron notar sus diferencias en pleno programa en vivo de ‘Combate’, pero la que quedó mal parada fue la participante del equipo verde al lanzar un comentario que fue calificado por Luciana Fuster como ‘racista’.

Luego de que Shirley Arica dijera “ya parezco Ducelia” cuando no supo responder una pregunta de conocimiento, Ducelia Echevarría pidió el micrófono para asegurar que físicamente no son parecidas.

“Mira Shirley, por favor, respetos guardan respetos y con referente a tu comentario, rubia y alta nunca vas a ser, mi amor”, sostuvo la ‘combatiente’. “Primero que te escriban lo que tienes que decir, léelo bien y luego me contestas, porque no te da para contestar, reina. Y rubia con mi plata, como tú, no quiero ser”, respondió la popular ‘chica realidad’.

Pero fue Ducelia Echevarría quien generó críticas por asegurar que tiene sangre alemana. “Primero, yo soy rubia natural. Soy de Pozuzo, una colonia austro-alemana por si no sabías eso”, señaló la rubia, desatando la incomodidad de Gian Piero Díaz. “Ya, ¿y? ¡Ay Dios!”, dijo el compañero de Renzo Schuller.