La situación surgió después de que Carlos Morales, ex pareja de Newton y padre de sus hijos, mencionara en un podcast su nula relación con ellos. En sus declaraciones, Morales insinuó que sus hijos, Sebastián, Tamara y Cassandra, habrían sido inducidos por su madre a cambiarse el apellido de Morales por el de Sánchez de la Madrid, el apellido del esposo actual de Jessica, Fernando.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

La periodista Magaly Medina reaccionó ante estos comentarios y, aunque fue invitada a entrevistar a Morales, decidió rechazar la propuesta, argumentando que, a pesar de estar distanciada de Jessica, le tenía respeto y no consideraba adecuado darle espacio en su programa.

Este gesto fue bien recibido por Newton, quien se mostró sorprendida por la postura de la periodista, a pesar de que ya no mantuvieran una relación cercana. En una conferencia de prensa, Jessica Newton comentó: "La gente puede opinar lo que quiera, estoy gratamente sorprendida" sobre la actitud de Magaly.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre las palabras de Magaly?

Newton aprovechó la ocasión para agradecer a Magaly Medina, destacando que la periodista conocía bien su historia personal, ya que ambas habían sido amigas cercanas y compartieron muchos detalles familiares. "Creo que conocía del tema, lo ha tocado con mucho respeto. Nosotras éramos muy cercanas, ella ha visto de cerca mi matrimonio, mi familia y sabe del tema que está comentando", explicó Jessica.

Además, Newton elogió la manera profesional y seria en la que Magaly abordó la situación, sin caer en el sensacionalismo. "Yo agradezco la forma tan profesional y tan seria con la que lo ha tocado y lo he recibido con muchísimo cariño", añadió.

También resaltó el gesto de nobleza de Medina, destacando que, además de la relación de amistad que ambas compartieron, había un vínculo cercano entre los esposos de ambas, lo que probablemente influyó en la postura adoptada por la periodista.

Esto dijo Magaly en su programa

Magaly Medina, por su parte, detalló en su programa que recibió la invitación para entrevistar a Morales, pero decidió no responder. Según su declaración, aunque podría haber aprovechado la disputa entre Jessica y Carlos para ganar audiencia, no lo hizo por respeto hacia la familia de Newton. "

Me escribió la jefa de prensa de Carlos Morales para decirme que quería darme una entrevista. Ni siquiera he contestado, porque me parecería terrible, pese a que yo, aprovechándome de que tengo una disputa y estoy alejada de Jessica, podría sacar provecho de eso", señaló la periodista.

Medina también explicó que, debido a la cercanía que tuvo con la familia de Newton, no le resultaba apropiado dar cabida a los comentarios de Morales en su programa. "Si no hubiera sido testigo de esa relación que tienen como familia, lo haría, pero no. No me provoca que este señor se siente en mi set a que diga libremente lo que ha dicho en un podcast de alguien de su partido que no le ha repreguntado", añadió.

Finalmente, Magaly expresó su descontento con la actitud de Morales, a quien acusó de utilizar detalles de su vida privada para obtener votos en su candidatura presidencial. "A mí no me gustan los que mienten. (...) Por más diferencias que hay con Jessica Newton, hay una verdad que yo sí conozco. Creo que por haber sido cercana a su familia, tengo una obligación de decirlo", concluyó la periodista.