Marina Gold revela que representará al Perú en competencia internacional y muestra la ropa que lucirá

La actriz de cine para adultos, la peruana Marina Gold, causó revuelo en redes sociales al anunciar que representará al Perú en el campeonato internacional de vela, que se llevará a cabo en Cartagena, Colombia, del 12 al 20 de abril.

Gold, quien también se desempeña como streamer e influencer, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram y se mostró entusiasmada por llevar el nombre del país a lo más alto. Cabe recordar que practica vela desde muy joven, deporte en el que ha logrado destacar e incluso ha ganado competencias locales en Lima.

Marina Gold presume la ropa que lucirá en competencia deportiva

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Marina Gold sorprendió a sus seguidores al anunciar que representará al Perú en una competencia internacional de vela que se realizará en Colombia.

“Acompáñenme a hacer mis maletas para irnos a Colombia. Este no es un viaje cualquiera, porque voy a representar al Perú en un campeonato internacional. Para los que no saben, yo práctico el deporte de la vela, o sea, navego veleros”, comentó la actriz de cine para adultos con mucha emoción.

La también influencer mostró algunos de los uniformes que llevará al evento, todos con la palabra “Perú” y la bandera nacional en el pecho, detalle que llenó de orgullo a sus seguidores.

En redes sociales, muchos usuarios la felicitaron por su versatilidad y por destacar en distintos ámbitos, celebrando que siga ganando reconocimiento tanto en el deporte como en las plataformas digitales.

Marina Gold revela cómo se enteraron sus padres de su carrera en el cine para adultos

Marina Gold recordó uno de los momentos más difíciles en su camino profesional: cuando su familia se enteró, de forma inesperada, que se dedicaba al cine para adultos. “Fue horrible porque yo no se los dije, se los dijo una persona extra, un tercero. Ni yo sé quién es”, reveló durante su participación en un pódcast.

Según relató, un desconocido envió un correo electrónico con sus perfiles y contenido a la dirección laboral de su madre. “Le mandaron un correo y le dijeron: ‘Mira, esta es tu hija’. Le mandaron todos mis videos, mis perfiles de Instagram, Twitter, de todo. A su correo del trabajo”, detalló la también influencer.

La noticia, por supuesto, no cayó nada bien en su entorno familiar. “A ella obviamente no le gustó porque me mandaron a España a estudiar, me pagaron universidad privada allá y luego, de la nada, pasa todo esto. Se sienten defraudados. Eso yo lo entendí, obviamente. A veces sientes que no te queda otra y tienes que hacer algo diferente”, expresó con sinceridad.