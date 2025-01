Un famoso exintegrante de la exitosa agrupación Corazón Serrano ha generado un gran alboroto en las redes sociales al publicar un video que revela su notable transformación física. Este clip se ha vuelto viral en poco tiempo, sorprendiendo a sus seguidores por el radical cambio en su imagen.

Desde que dejó Corazón Serrano en diciembre de 2023, el artista había mantenido un perfil discreto. Sin embargo, su reciente publicación, relacionada con su nuevo tema musical, ha desatado una avalancha de reacciones. Los admiradores de la popular banda piurana no han tardado en expresar sus felicitaciones, destacando lo bien que luce actualmente.

Edu Baluarte deja en shock a seguidores con su nueva imagen

Edu Baluarte, exvocalista de Corazón Serrano durante el 2023, ha captado la atención de sus miles de seguidores en TikTok. Si bien no es habitual que el joven artista se muestre en sus redes sociales, su reciente aparición ha sorprendido a sus fans, quienes han notado su increíble cambio físico y el nuevo estilo que presenta en el video de su reciente sencillo ‘Ya no aguanto más’.

“¿Cuál es la dieta que hiciste, Edu? Me has sorprendido gratamente”, “Se te ve muy bien, estás más guapo y delgado”, “Este 2025 has vuelto con todo. Muy buen cambio”, son algunos de los comentarios recibidos por el exintegrante de Corazón Serrano, quien dejó la agrupación de cumbia en diciembre de 2023 para comenzar su nueva etapa como solista.

Edu Baluarte reveló qué compañera de Corazón Serrano le gustaba

Durante una transmisión en vivo, Edu Baluarte sorprendió a sus seguidores al revelar que le gustaba Lesly Águila, una de las voces más icónicas de Corazón Serrano. Al ser cuestionado por un fan, el cantante confesó: "Lesly era mi crush. Yo desde chibolito seguía la cumbia como buen norteño".

Esta declaración generó un aluvión de reacciones en redes sociales, donde los admiradores de Edu expresaron su asombro y aprecio por su honestidad. Es importante resaltar que Lesly Águila goza de gran popularidad en la escena de la cumbia peruana, lo que añade un matiz especial a la confesión del joven artista.