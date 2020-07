Coronavirus en Arequipa: Los primeros cambios después de varios días de desaliento y dolor

Elmer Mamani

Arequipa

Las carpas del hospital COVID-19 Honorio Delgado, instaladas a la intemperie,con pacientes moribundos conectados a un balón de oxígeno simbolizaron por varios días la crisis sanitaria de Arequipa, en muchos casos la muerte. Ayer esos recintos provisionales fueron desarmados. A los pacientes los llevaron a una cama de hospitalización para que se recuperen.

El director de ese nosocomio Richard Hernández, supervisó la acción. Un camión cargó con las carpas y los colchones que usaron los cientos de pacientes que llegaron al nosocomio. Algunos lastimosamente fallecieron a la espera de una cama.

Ahora los infectados que necesiten un espacio esperarán en el módulo de hospitalización temporal, instalado en el estacionamiento del hospital y que tiene 46 camas. Hasta ayer no se vio infectados esperando a la intemperie o en carros. ¿Es señal que está funcionando el control por parte del Gobierno central? Aún falta mucho. La ciudadanía debe tomar conciencia y no infectarse.

Molinelli: “una vergüenza”

Temprano el gobernador regional se allanaba a las disposiciones del Ejecutivo. Un cambio de actitud de la noche para la mañana. “Le he dicho al presidente (Martín Vizcarra), yo me someto a sus lineamientos porque en tiempos de guerra necesita el apoyo de sus gobernadores. Nosotros no estamos para hacer nuestra propia forma de hacer”, manifestó en la primera reunión que mantuvo con la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, y la asesora del Minsa, Zulema Tomás. En esa cita también se oficializó al nuevo presidente del Comando COVID-19, Gustavo Rondón Fudinaga un excongresista por Arequipa, exgerente de Salud y rival de Cáceres Llica en la última contienda electoral.

Molinelli no desaprovechó la oportunidad para enumerar las falencias. Dijo que era una vergüenza tener hospitales (Honorio Delgado, Goyeneche y Cerro Juli) aún paradas. “Es una primera tarea, porque tenemos camas. Las personas no pueden estar en las puertas durmiendo en carros con oxígeno o en carpas”, puntualizó frente al gobernador.

La funcionaria de EsSalud sostuvo que priorizan la atención temprana definiendo los 100 puntos de atención para diagnosticar y medicar a las personas para que no agraven. Ayer recorrió varios distritos donde se realizaron pruebas gratuitas de descarte para coronavirus. Uno de ellos fue Yanahuara. Sostuvo que no debe sorprender que el número de infectados se incremente debido a que se están realizando mucho más tamizajes.

Arequipa superó ayer los 40 mil contagios y en las pasadas 24 horas se hallaron 1902 nuevos casos positivos. En cuanto a muertes se llegó a 21 fallecidos con lo que la cifra total es de 854 muertes. “No hay que tener temor a que se incremente el número de contagiados. Solo hay que detectar temprano y aislar”, sostuvo.

Zulema: “Falta gestión”

El Minsa está ordenando la casa. “En estos 4 días hemos transferido a pacientes a Cerro Juli (módulo de hospitalización con 200 camas). Ahora no hay pacientes en carros, no hay carpas. Los pacientes son del Honorio, Goyeneche y de EsSalud. Los que vienen aquí (Cerro Juli) necesitan oxígeno en mascarilla, los más graves siguen en el Honorio y en el Carlos Alberto Seguín. Hemos hecho un flujo de atención que se va a quedar por días para poder trabajar”, indicó Tomás del Minsa.

Precisamente la cartera ya está tomando control de la situación. Se hizo una nueva distribución de personal. Médicos de distintas áreas de toda la Gerencia Regional de Salud irán al Honorio. La medida no cayó bien en el caso del Goyeneche. El personal de salud realizó una protesta por el traslado de seis médicos. Con carteles y bombos sostuvieron que no podrán con la atención a sus pacientes si se llevan personal. Tomás explicó que necesitan activar doce camas UCI en el Honorio .v

Presupuesto para pagar al personal

Sobre las transferencia que pidió el Gobierno Regional de Arequipa para hacer frente a la COVID-19, la asesora del Minsa, Zulema Tomás, respondió que primero se tiene que gastar lo que se tiene. “El presupuesto para pagar al personal esta aquí. Tal es así que ayer se empezó a pagar a personal sin pago entre dos a tres meses. Es gestión (lo que falta), gran parte de los administrativos se han ido a cuarentena. Se tiene que transferir pero primero tenemos que gastar lo que tenemos”, indicó.