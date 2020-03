Edwar Quispe.

Arequipa

Los médicos e internos de medicina del hospital Goyeneche temen ser potenciales víctimas del coronavirus por falta de mascarillas N95, mandiles, lentes y otros implementos de bioseguridad que no tiene el sanatorio.

Durante una protesta frente al módulo de triaje para la atención de pacientes sospechosos, indicaron que el nosocomio no contaba con las condiciones necesarias para ser declarado un hospital centinela.

El médico internista Claudio Bengoa Ponce refirió que ya había dos compañeros suyos con síntomas, sus muestras fueron enviadas a Lima. Son cerca de 200 médicos y alrededor de 50 internistas de universidades que rotan sus guardias y pasan por el área de emergencia.

"Demandamos que el módulo se equipe mejor, que empiece a funcionar el tópico. El riesgo no solo es para nosotros, tenemos hijos, padres, abuelos que son vulnerables", dijo.

Las enfermeras del hospital se plegaron a los reclamos y acusaron que los ambientes no contaban con un lugar para lavarse las manos o esterilizarse. Miriam Gómez Soto, del sindicato de enfermeras, indicó que no fueron capacitadas ni recibieron charlas sobre cómo enfrentar el coronavirus. El personal estaría doblando turnos para las atenciones y sus compañeras en emergencia no tendrían indumentaria.

El director del Hospital Goyeneche, Christian Nova, indicó que para la atención en el módulo se contrató 5 médicos, 5 enfermeras, 3 técnicos de enfermería y 1 técnico de laboratorio y se les equipó con todo lo necesario.

Aclaró que el Ministerio de Salud dio los recursos para este personal y que luego se implementaría al personal de emergencia y las otras áreas.

Nova dijo que si no se entregó material al personal médico y los internistas de manera inmediata fue porque ellos no iban a estar en contacto directo. “Ningún paciente sospechoso va a entrar a hospitalización”, acotó.

La fiscal de prevención del delito, Esther de Amat Loza, acudió hasta el nosocomio y verificó si existía déficit de equipos y materiales en las áreas destinadas para la atención de pacientes sospechosos de coronavirus.

Jorge Montenegro, ministro de Agricultura, acudió al hospital Goyeneche e indicó que a más tardar el viernes darán solución a los reclamos de los médicos. Al no ser el titular del sector, no podía tomar decisiones. Hoy se realizará una sesión del concejo de ministros.

Restricciones en Corte e Inpe

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Carlo Magno Cornejo Palomino, dijo que se restringirá la visita directa a asistentes fiscales o especialistas, las consultas se harán vía mesa de partes. El Inpe solicitó que la audiencia para los reos sea vía videollamadas para evitar contagios por el hacinamiento dentro de las cárceles. También regularán el ingreso a las cárceles para menores de edad y ancianos.