El camión tanque GLP que provocó el terrible accidente en el distrito de Villa El Salvador (VES) pasó ayer por peritaje de parte de los investigadores de la Policía Nacional, a fin de conocer las razones exactas de cómo se inició la deflagración e incendios en el distrito limeño.

La válvula del cisterna de placa A2X-847 se encontraba en la zona baja del vehículo, entre las llantas trasera y delantera. Estaba protegida con una plataforma, pero esta medida de seguridad no fue suficiente para resistir la maniobra del chofer. “El cisterna era una bomba de tiempo, y la tragedia iba a ocurrir en cualquier lugar de Lima”, dijo el experto sobre seguridad en gas.

Según registro de Osinergmin, el vehículo contaba con las autorizaciones, pero el tanque donde llevaba el combustible es de fabricación de 1976, es decir, tenía más de 40 años operando al servicio. Expertos anotan que el cisterna debía tener un sistema de seguridad para enfrentar casos como el ocurrido en Villa El Salvador.

Este accidente no es el primero que registra: el camión de la empresa Transgas LG EIRL sufrió el 23 de octubre del 2018 un desperfecto mecánico a la altura del kilómetro 8.1 de la Panamericana Sur, en la urbanización Juan Pablo, en Surco.

Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, dijo que en los últimos años no se han priorizado las revisiones técnicas en el transporte de GLP. En su opinión, más de 1.500 vehículos similares al siniestrado en VES circulan en la ciudad.

“Me llama la atención que el chofer no estaba preparado. Parte del trabajo es adiestrar a las personas a cargo del vehículo, lo he visto en una nube de gas, manipulando en la zona de atrás, en lugar de correr. Su actitud no dice mucho de su adiestramiento, no era consciente de lo que estaba transportando”, comentó Herrera.

Por otro lado, la edad del conductor. Luis Guzmán Palomino cuenta con 72 años, sus reflejos no son los mismos, lo que revela, señalan, que la norma no es estricta. Tiene 83 papeletas de tránsito, de las cuales 30 son faltas graves a muy graves, además, 7 de estas infracciones están relacionadas al transporte de GLP.

Para Issac Segovia, de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, este accidente es un ejemplo de cómo afecta la informalidad en el sector del GLP, indica que el 50 % de este sector realiza actividades informales.

“Estas empresas tienen un registro, sin embargo, realizan actividades ilegales al no cumplir con todas las condiciones de seguridad y tributarias, contrabandeando productos de un lado a otro”, dijo Issac Segovia.

Acciones penales

Según el penalista Mario Amoretti, estamos frente a una situación bastante delicada. Se podría aducir que estaríamos frente a un homicidio culposo, pese a que eso se produce cuando hay un atropello o una mala maniobra que provoca varias muertes.

“Recordemos el caso Utopía. Allí la Corte Suprema dijo que hubo dolo eventual, donde los dueños fueron considerados como autores materiales. ¿Cómo un dueño permite que se transporte gas sin tomar precauciones?”, comentó el penalista, quien agregó que la empresa debió tomar todas las previsiones del caso.

La pena sería 20 años por homicidio simple aplicando figura del dolo eventual. Además, el municipio podría estar involucrado por el estado de la vía, pero deben verlo los peritos. Se tiene que poner mano dura, advierte el destacado penalista.

Claves

Clausura. La municipalidad del distrito informó que la empresa fue multada por no tener la licencia de funcionamiento, certificado de Defensa Civil y por la negativa de la inspección.

Horario. El transporte de sustancias peligrosas se realiza en horas de la noche para bajar riesgos. No se respeta el reglamento.