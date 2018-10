Padre de Walter Aduviri: Si mi hijo se porta mal lo corregiría con chicote [VIDEO]

Pablo Aduviri Choquecota, padre de Walter Aduviri Calisaya, electo gobernador regional de Puno, entre llantos, dio sus primeras impresiones tras el respaldo mayoritario que recibió su hijo en las últimas elecciones regionales y municipales. Es padre de 7 hijos, cuatro son varones y tres mujeres.

¿Cómo tomó la sentencia de 7 años de cárcel en contra de su hijo Walter Aduviri?

Mi hijo siempre venía a visitarme (en Mazocruz). Sin embargo, desde que lo sentenciaron a 7 años de cárcel en diciembre del 2017 (por el caso Aimarazo), perdí todo tipo de comunicación con él.

¿Cómo considera entonces a su hijo tras los hechos del Aimarazo del 2011?

Mi hijo no es ratero, no es delincuente, no es corrupto. Es inocente. Ha defendido nuestros recursos (naturales) de la región Puno, como el agua limpia y el aire limpio. Si mi hijo fuese delincuente yo diría no importa, que sufra, que vaya a la cárcel.

¿Cómo educó a sus hijos?

Como padre eduqué a mis hijos para que sean obedientes y pacientes. No hay que robar. No hay que mentir. No alzar cosas ajenas. Algún día vas a ser un futuro ciudadano para nuestra comunidad y distrito, les decía a mis hijos. Los he educado pobremente, pues me dedicaba a la crianza de alpacas. Aunque hayan estado mal vestidos, yo me preocupaba de su alimentación. A veces no estaba cerca de ellos, estaba lejos, pues viajaba para ganar platita.

¿Qué le diría a los electores que apoyaron a su hijo?

Me siento muy orgulloso y felicito a todos los electores de las 13 provincias y 110 distritos de la región de Puno por elegir a mi hijo como gobernador regional de Puno.

¿Y qué le recomendaría al próximo gobernador?

Mi hijo tiene que comportarse muy bien. Tiene que trabajar como debe ser.

¿Cómo tomó la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia de 7 años en contra de Walter Aduviri?

Yo estaba al tanto de la situación de mi hijo a través de la radio. Sin embargo, me puse alegre luego que desde Lima declaran nula la sentencia.

¿Usted cómo llevaría la relación con su hijo Walter a estas alturas?

Como papá tengo que corregir a mis hijos en cualquier cosa negativa que hagan.

¿Cómo era Walter Aduviri de niño?

De niño era responsable y cumplido. Le gustaba ir a la hora a su escuela. Cumplía con sus tareas. Siempre obtenía diplomas en la escuela.

Walter Aduviri en una anterior entrevista dijo que su abuelo había hecho una donación a la comunidad de Llusta. ¿Qué nos comentaría?

Mi papá, Fausto Aduviri Chambilla, donó una hectárea para la construcción de la escuela en Llusta (distrito de Santa Rosa de Mazocruz).

¿Qué diría la mamá de Walter, que ya no está con ustedes?

Mi esposa lo quería mucho. Tras el proceso judicial en contra de Walter Aduviri, mi esposa ya no comía, se puso triste. Lloraba. Su mamá no soportó. Murió hace unos años. Lo quería mucho. Con esta elección hubiera estado contenta.

¿Los pobladores de Mazocruz qué piensan de Walter Aduviri?

Los pobladores de Mazocruz el último domingo preguntaban por Walter Aduviri y esperaban su llegada para las elecciones. Sin embargo, estaban esperando hasta las 15:30 horas y mi hijo no aparecía y se fueron. Para ese día (recibimiento) estaban preparando hacer una pequeña ceremonia de pago a la tierra, pero no se pudo.

Finalmente, ¿que le recomendaría a Walter Aduviri, ya que es la nueva autoridad regional?

Que trabaje bien en beneficio de la región de Puno, siempre contando con las 13 provincias y 110 distritos. Si mi hijo se porta mal, yo lo corregiría con “charani” (chicote).