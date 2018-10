Marcelo se reunirá con Elidio para conocer situación de MPT

Wilson Castro

Trujillo

Después de conocer los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que confirmaban su elección como nuevo alcalde provincial de Trujillo para el período 2019-2022, Daniel Marcelo Jacinto decidió ayer recorrer el mercado Central de la ciudad para agradecer personalmente el respaldo de la población en las urnas.

Marcelo Jacinto se confundió por algunos minutos con los comerciantes y compradores, a quienes agradeció su confianza y aseguró trabajará los próximos cuatro años para cumplir sus ofertas electorales. Hoy retomará sus funciones como burgomaestre distrital de La Esperanza hasta el 31 de diciembre del 2018.

En declaraciones a la prensa, el virtual burgomaestre de las filas del partido político Alianza Para el Progreso (APP) aseveró que hará las cosas bien y aseguró que desarrollará una gestión edil de puertas abiertas a la comunidad.

“Vamos a conversar con todos los dirigentes, con todos los vecinos. Cuando se gobierna de espaldas al pueblo ahí empiezan los problemas”, precisó.

Adelantó que desde hoy propiciará una reunión con el alcalde Elidio Espinoza Quispe a fin de conversar y conocer la situación económica, financiera y administrativa de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Agregó que necesita conocer los activos y los pasivos que deja esta administración y así poder trabajar. “Ya el tema político quedó atrás. Yo el domingo me saqué la camiseta de APP y me he puesto la camiseta de los trujillanos”, acotó.

Marcelo reconoció que tendrá que enfrentar una serie de problemas, pero expresó su confianza que en tres o seis meses podría empezar a ejecutar algunas obras. Aseguró que desde el comienzo trabajará en varios frentes, como es la recuperación de las pistas en mal estado, la mejora de la limpieza pública y de los parques y jardines.

CLAVE

El electo alcalde trujillano, Daniel Marcelo Jacinto, también dejó abierta la posibilidad de tomar algunas propuestas de trabajo de sus contrincantes y aplicarlas en su gestión en la MPT.