“No me temblará la mano al aplicar la ley en mi gestión”

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

Está convencido que logrará que Lambayeque sea una región competitiva que ofrezca al pueblo mejores condiciones en educación, salud y agricultura. Anselmo Lozano asegura que no será recordado como un político más que llega al poder, sino por sus obras y gestión para cristalizar los grandes proyectos.

¿Cuáles serán las primeras acciones que tomará al asumir la gobernación regional?

Lo primero que haré es consensuar con los tres alcaldes provinciales (Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe), así como de los distritos de José Leonardo Ortiz (JLO) y La Victoria para iniciar un trabajo de limpieza en dichas jurisdicciones. Tal es así que cuando los visitantes ingresen por el norte y sur a nuestra región vean que está limpia. A la par se necesita que los municipios elaboren ordenanzas para sancionar a los vecinos que ensucien la vía pública.

¿Usted ha fijado plazos para lograr este objetivo?

En 15 días debemos limpiar en su totalidad los sectores, y queda en manos de los alcaldes planificar el recojo de los residuos sólidos. Me reuniré con los alcaldes provinciales para planificar esta tarea con vehículos públicos y vehículos del sector privado.

Entre sus propuestas está el mejoramiento del sistema de saneamiento. ¿Usted intervendrá por la obra inconclusa de los emisores principales de Chiclayo?

El problema de la obra inconclusa de los emisores afecta a JLO, La Victoria y Chiclayo, pues las aguas servidas regresan a las ciudades. Se realizarán gestiones con los funcionarios de Epsel y el Ministerio de Vivienda para que culminen los trabajos.

Otro de los problemas para atender y que considera en su agenda es la falta de agua en la zona urbana y rural...

La región solo recibe el líquido elemento por horas. Así tenemos que los pueblos jóvenes solo tienen una o dos horas de agua y de continuar de esta manera no se puede prevenir las enfermedades desde los hogares.

En ese sentido apoyará que el Organismo Técnico de Servicios de Saneamiento (Otass) continúe dirigiendo Epsel…

Me parece que no hay resultados, aunque primero se evaluará para luego tomar una decisión. Le aseguro que no me voy a quedar callado, no quiero ser uno más de los gobernadores que salen.

Un tema que ha generado controversia es la construcción de la Nueva Ciudad de Olmos. ¿Qué opina de las protestas del pueblo?

Los reclamos tienen sus fundamentos, pero no podemos ir contra la inversión de 500 millones de soles que realizó el Estado. Eso no significa que el alcalde electo de Olmos no accione para que el Gobierno también invierta en ese distrito. Se hará lo posible para que Olmos se modernice y no sea un pueblo joven y que lo que se obtenga de dicho presupuesto como impuesto predial ingrese a las arcas municipales.

La Contraloría General de la República observó la obra desde el diagnóstico del perfil técnico hasta el proceso constructivo...

Es el dinero del pueblo el que está de por medio, por lo que se solicitarán explicaciones al Ministerio de Vivienda por ser el responsable de los proyectos de vialidad urbana y del sistema de saneamiento.

En la gestión del gobernador Humberto Acuña se ejecutaron obras cuestionadas: la avenida Chiclayo, Paseo Yortuque y el tanque elevado en el sector Villa Hermosa. ¿Se realizará una revisión?

Soy transparente y seré recordado por las decisiones que tome en casos como los que usted menciona. En primer lugar seré muy duro con la Contraloría General de la República, pues deben ser los ojos y oídos desde el inicio al término de las obras para que no sucedan este tipo de hechos. Solo en la avenida Chiclayo se invirtieron 53 millones de soles en su construcción, más cuatro millones de soles de intereses que ganó la contratista por una obra que no sirve para nada.

¿Cree que hay responsables?

Lógico y no solo en funcionarios del gobierno regional, sino también en el ente de control, que no cuenta con personal con experiencia. Es por eso que no descarto denunciar a la Contraloría por omisión de funciones, porque no alertó de los problemas en la avenida Chiclayo, que es una desgracia completa.

Asume el liderazgo para defender el terminal marítimo de Puerto Eten.

Así es. Es un proyecto para todos los lambayecanos que debe tener luz verde. Y claro, se defenderán sus intereses al existir un demanda de amparo en el Tribunal Constitucional, lo que podría afectar su promoción internacional. Se necesita unir esfuerzos.