Finanzas Personales: ¿Cómo mejorar mi score crediticio en Infocorp?

Si te has retrasado en el pago de tus cuotas o has abandonado una deuda, es probable que tu score crediticio sea bajo y en el peor de los casos estés reportado como moroso en las centrales de riesgo. Sin embargo, debes saber que no eres la primera persona en pasar por esto.

Tal vez en ocasiones las cosas no salieron como esperabas y tus obligaciones financieras te sobrepasaron al punto de ponerte en una grave situación de endeudamiento, hecho que limitó tus oportunidades de acceder a productos o servicios en la banca tradicional conformada por bancos, cajas y financieras. No tienes que preocuparte más.

En esta oportunidad compartimos contigo algunas recomendaciones para mejorar tu historial crediticio, tener un mejor puntaje y mayores posibilidades de calificar a vehículos de financiamiento con mejores condiciones.

¿Cómo mejorar tu puntaje crediticio en las centrales de riesgo?

● Paga tus deudas en la fecha oportuna: Al solicitar un préstamo o tarjeta de crédito, las entidades financieras establecen en tu contrato una fecha de vencimiento que indica el pago de tus cuotas mensuales. Esto con el objetivo de no incurrir en intereses moratorios que afecten de forma negativa tu score de crédito.

● Evita adquirir productos en más de una entidad financiera: Si solicitas más de un crédito, es muy probable que tengas fechas de pago, tasas de interés y membresías distintas que pueden complicar el orden en tus finanzas. Para evitar esto, lo más recomendable es tener una sola obligación financiera, de esta manera podrás cumplir con tus pagos sin tener confusiones o contratiempos.

● Solicitar préstamos o tarjetas con garantía: En la actualidad, algunas entidades bancarias te permiten acceder a productos como tarjetas o préstamos sin necesidad de contar con historial crediticio. Sin embargo, para lograrlo, es importante que dejes una garantía. En la mayoría de casos, esta oscila entre los S/ 700 a S/ 30 mil dependiendo del monto solicitado. Sin embargo, si buscas tener el dinero en efectivo al 100% de disponibilidad, en el Perú, existen fintechs que te dan la posibilidad de acceder a un préstamo con desembolsos de hasta S/ 600 mil si cuentas con una propiedad que funcione como aval a tu préstamo.

Prestamype, fintech de préstamos líder en el Perú, es una entidad que te da la posibilidad de acceder a un préstamo para pagar deudas, ¿cómo funciona? Este producto financiero te ofrece desembolsos altos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil que puedes utilizar para pagar todas las obligaciones financieras que mantienes en la banca tradicional y tener una sola deuda pero, con condiciones más favorables, es decir, tasas más atractivas y flexibilidad en tus pagos.

¿Qué te ofrece el préstamo de Prestamype?

Gracias a Prestamype, podrás pagar tus deudas a través del préstamo con garantía hipotecaria, el cual te ofrece los siguientes beneficios:

● Desembolsos altos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 10 días.

● Una tasa de costo efectivo mensual desde 1.35% que ya cubre los gastos adicionales.

● Plazos de pago de hasta 48 meses renovables.

● Un esquema de pagos hecho a tu medida.

● Tener un historial crediticio negativo o estar reportado de forma negativa en Infocorp no es determinante en la evaluación de riesgo de Prestamype.

Además, debes saber que si calificas al préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype, puedes acceder a la promoción de verano, válida hasta el 31 de enero y pagar una tasa de 1.21% mensual.

Para calificar al préstamo de Prestamype, el requisito principal es contar con una propiedad que esté debidamente inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ubicada en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa y libre de problemas legales en la municipalidad o los registros públicos.

No pierdas la oportunidad de acceder a la promoción de verano de Prestamype y pagar una tasa de costo efectivo mensual de 1.21%. Amortiza la totalidad de tus deudas gracias al préstamo con garantía hipotecaria, accede a mejores condiciones y limpia tu historial crediticio, pre-calificando al préstamo, AQUÍ.