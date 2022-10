Handytec llega al Perú para iniciar operaciones que permitan impulsar la cultura analítica

La versatilidad tecnológica que ofrece la firma Handytec ya en seis países ha llegado a nuestro país para iniciar sus operaciones que permitan impulsar la cultura analítica tanto en empresas privada como del Estado.

El anuncio fue hecho en un hotel capitalino por Anthony Alcalá, en representación de Microsoft; y por Andrea Rivera, de Handytec ante la presencia de altos ejecutivos empresariales peruanos.

Ambos detallaron la importancia de la data, la analítica y cómo las mismas pueden ayudar a la estrategia de una compañía y a la buena toma de decisiones.

A su vez, Diego Montúfar, CEO de Handytec, explicó que desde hace dos años su representada se encuentra en un proceso de expansión tecnológica que llaman Exploración internacional “la cual nos permite evaluar e impulsar la Ciencia de datos en distintos mercados de la región como Bolivia, Panamá, México y Colombia, al que se sumará el Perú”.

Esto, dijo Montúfar. “va a generar nuevas oportunidades laborales para profesionales tecnológicos y transformaremos las compañías en lo digital a través de la data y analítica”.

Para su ingreso al mercado peruano, Handytec contó con una alianza estratégica con Business IT, especialista en servicios informáticos de alta tecnología con presencia en varios países de Latinoamérica y que provee soluciones tecnológicas “Green IT”, que reducen costos operacionales, incrementan la eficiencia y mejoran la productividad a través de prácticas de IT sostenibles y amigables con el ambiente. Business IT se especializa, entre otras líneas de servicios, en ayudar a las empresas a modernizar su infraestructura on-premise de aplicaciones de misión crítica llevándola hacia un entorno cloud con tecnologías nuevas.