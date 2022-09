¿Dónde acceder a un préstamo con garantía hipotecaria desde S/ 100 mil?

Calificar a un préstamo en la actualidad no es sencillo debido al endurecimiento de las condiciones en las entidades bancarias, esto se debe en gran medida a la crisis económica que se vive en el país y otras variables que intervienen y afectan de forma negativa la tasa de interés que los bancos ofrecen a sus clientes. Por otro lado, los requisitos también se vuelven cada vez más estrictos para productos como: tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos para mypes ya que para poder acceder a ellos es necesario tener un score de crédito alto, ingresos que te permitan cumplir con el pago de tus cuotas mensuales y no estar reportado en Infocorp como deudor moroso.

Pero tranquilo, no debes desanimarte aún, si hoy en día no cumples con esta serie de requisitos, existen productos alternativos en el mercado ofrecido por entidades no tradicionales como las fintech de préstamos, por ejemplo Prestamype, una entidad registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la primera en recibir el respaldo financiero del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano (BID Lab). Gracias a sus logros y a la variedad de productos que tiene en su cartera, tiene la posibilidad de ofrecer soluciones financieras que cubren distintas necesidades, ya sea que busques financiamiento para llevar a cabo el viaje que tanto querías, amortizar tus deudas, construir o remodelar tu casa, invertir en un nuevo negocio y mucho más, el préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype, es ideal para ti.

¿Qué me ofrece Prestamype?

Gracias a tu préstamo con garantía hipotecaria, puedes acceder a montos desde S/ 20 mil a S/ 1 millón con una tasa de costo efectivo anual de 22.3% que ya incluye gastos de tasación, notariales y registrales, es decir, no tendrás que hacer gastos extra. Además, podrás amortizar tu deuda en plazos de hasta 48 meses y un cronograma de pagos hecho a tu medida que te permite pagar cuotas fijas, solo los intereses o el monto total del préstamo al finalizar el plazo establecido en tu contrato. Pero ¿cuáles son los requisitos? Te lo contamos ahora.

Para calificar a tu préstamo con garantía hipotecaria, el requerimiento principal es contar con un inmueble que cumpla con las siguientes condiciones:

- Debe estar ubicado en Lima Metropolitana o Callao.

- Debe estar registrado en la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP).

- Debe estar libre de cargas legales que afecten el proceso.

Cumpliendo con esos requisitos, ya estás más que listo para pre-calificar a tu préstamo con garantía hipotecaria, acceder a condiciones mucho más atractivas y cumplir todos tus objetivos.

[Publirreportaje]