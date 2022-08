Estuardo Ortiz, CEO JetSMART: “La gente quiere viajar y estamos dispuestos a ofrecerle buenos precios”

Aquí puede ver: Entrevista a Estuardo Ortiz, en LR+ Economía.

—En principio ¿qué cosa es el modelo low-cost?, ¿en qué consiste?, ¿cuál es la principal diferencia con el sistema tradicional?

—Buenísima pregunta. Efectivamente el modelo ultra low-cost que es el que nosotros implementamos en JetSMART y que estamos operando ya desde julio del 2017, se fundamenta básicamente en diseñar toda la línea aérea, las aeronaves, la tecnología digital para vender, con el objetivo de tener 30%, 35% menos costos de los que tiene una línea aérea tradicional , y por tanto poder vender precios 35% o menos más baratos que un vuelo tradicional. Esto lo que logra es que más gente pueda viajar en avión y eso permite abrir rutas nuevas, conectar ciudades de punto a punto sin necesariamente pasar por las ciudades capitales. El caso de Perú es Lima, y ese es básicamente el propósito principal y el modelo de mayor crecimiento del mundo; porque llega a personas que no viajaban en avión o que viajaba muy poco a raíz de que los precios son mucho más accesibles.

—A propósito de ello, las personas han estado guardaditas debido a la pandemia, la pandemia nos hizo mucho daño el covid-19, pero la gente está empezando a volar, a salir de sus casas, a buscar conectarse con las familias en el interior del país o en otros lugares, obviamente en el continente, pero ¿qué tanto el Perú es un país atractivo para este modelo low-cost?

—Muy atractivo, aprovecho para recordar, recientemente empezamos a operar vuelos domésticos en Perú a mediados del mes de junio, y hoy en jetsmart.com ofrecemos 14 rutas domésticas en adición a varias rutas internacionales que volamos de Lima a Santiago, a Buenos Aires, y desde Arequipa y Trujillo a Santiago de Chile. Entonces, el modelo low cost lo que permite es ofrecer precios bajos, sin sacrificar calidad. Nuestro nuevo A321neo, toda la flota es de aviones nuevos de fábrica, traídos de Hamburgo en Alemania, Toulouse en Francia; y eso nos permite poder operar las aeronaves como más confiabilidad, más horas al día y eso hace que el costo sea más bajo. En tanto, de lo que se trata es nada más de poder ser más eficientes, mejor tecnología y eso permite bajar los costos y por tanto de nuevo tener precios más bajos.

—Y ¿cuáles son las cifras?, ¿cuántas personas están volando en avión en Latinoamérica?, ¿cuántas personas lo hacen en el Perú?, en términos generales

—Bueno ese es un potencial, JetSMART nace con una visión de largo plazo. Tenemos una orden de compra de aviones en Airbus de 125 aeronaves y eso se logra a través de largo plazo, y a través de estimulación de mercado. En la región habrán alrededor de 420 millones de personas. El año 2019 solamente se hicieron 270 millones de viajes, por tanto, Sudamérica está todavía en un índice de viaje per cápita muy bajo, cerca del 0.6 viajes per cápita. El Perú un poco arriba de eso, pero todavía muy por debajo de países mucho más avanzados cómo puede ser de Europa o Estados Unidos que tienen hasta 3 o 4 viajes per cápita. Así es que hay mucho potencial de crecimiento, hay mucha oportunidad para que cada vez más y más gente pueda viajar en avión, hacer turismo, conectarse con sus comunidades, etc.

—Eso es muy importante, precisamente ese potencial qué existe en el país para crecer en el campo aeronáutico, con el ingreso de este modelo hay cambios en el modo de volar. Una de las ventajas comparativas es la reducción en el costo, en el precio de los pasajes usted lo ha señalado, pero en cuánto realmente bajaron, se redujeron los pasajes con este modelo en el país.

—Bueno, sí comparamos los precios pre JetSMART, estamos hablando que son precios que han bajado más del 50% y eso es en promedio, pero en realidad más importante es poder ver que hay precios que están al alcance de cualquiera; es decir, normalmente estamos ofertando tiquetes que empiezan desde los 10, 15, 20 dólares; entonces, prácticamente cualquier persona si lo compra con tiempo, etc., logra esto y en términos de lo que decías de unir más al país, justo en agosto hemos inaugurado el primer vuelo Arequipa - Tarapoto, que une la Selva con la Sierra. Es un viaje en avión de 2 horas que evita tener que pasar por Lima. El tiempo de viaje son 4 horas o más conectando por Lima, lo cual duplica el tiempo de estadía. Ahora solamente son 2, la mitad del tiempo, además se ahorra costo, no se paga otra tasa de embarque. Es así que está en una etapa de transformación la aviación en el Perú, se viene recuperando después de la pandemia a buen ritmo y todavía hay espacio para que siga recuperándose y creciendo más, no sólo domésticos sino también internacional.

—Esto es importante, porque estamos acostumbrados a que un viaje de Arequipa y Tarapoto, por ejemplo, pase de todos modos por Lima, lo que evidencia más costo y más horas de vuelo, pero ustedes inauguraron la ruta entre Arequipa y Tarapoto, pero ¿qué otras rutas consideraron propicias sin pasar por Lima?

—Estamos recién iniciando operaciones con buenos factores de ocupación, muy buenos récords de puntualidad arriba del 90%, lo que nos hace una aerolínea muy confiable y muy segura. Hemos generado una red de rutas Smart como le llamamos nosotros, son rutas que no pasan por Lima; entonces, el foco principal de esas rutas hoy en día está en Arequipa. Así es que de Arequipa volamos a Lima, también directo a Santiago de Chile, viajamos a Tarapoto, sin pasar por Lima. Tenemos también Piura, Cusco así es que hay una buena cantidad de rutas ya que no pasan por la capital y que le ahorran tiempo y plata a las personas.

—Cuéntenos sobre JetSmart, ¿de dónde son? ¿cuántas rutas atienden en el país? ¿cuántas en Latinoamérica?

— JetSMART es una línea aérea de fondo inversión americana porque es de Estados Unidos, Infinix Arizona, se llama Indigo Partners y empezamos el proyecto JetSMART a mediados del 2016 y desde mediados del 2017, hace 5 años que estamos operando. Indigo Partners es el inversionista más exitoso de aviación especialmente ultra low-cost en el mundo, maneja y controla 8 líneas aéreas de Europa, Estados Unidos, Asia. Así es que JetSMART viene con todo el conocimiento, el respaldo de Indigo Partners y de las demás líneas aéreas que conformamos el portafolio de Indigo. Con un plan de largo plazo, toda su flota es nueva de fábrica, son aviones 320 o 321 y recientemente el año 2021, fuimos premiados como la mejor low-cost de Sudamérica por Skytrax, que son como los óscares de la aviación, y hemos sido seleccionados la mejor low-cost de Sudamérica y la tercera mejor línea aérea de toda la regió,n principalmente por la confiabilidad, la puntualidad. Nuestra propuesta es muy sencilla, puedes volar en un avión nuevo, seguro, confiable, llegar a tiempo por pocos soles, comprando desde tu teléfono, haciendo todo muy simple, fácil y confiable. Creo que a la gente le ha encantado eso, poder efectivamente viajar por muy poca plata y no cambiar, no tener que hacer, no sacrificar nada porque la calidad está allí y la puntualidad y la confiabilidad así es que eso es básicamente JetSMART. Tenemos una base de operaciones en Lima, otra base en Santiago de Chile, en Concepción que es otra ciudad en el sur de Chile y en Buenos Aires, así es que yo diría que JetSMART es una línea Sudamericana.

—En un contexto complicado debido a la crisis de los combustibles, cada vez está más caro el precio del barril de petróleo, ha bajado un poquito; sin embargo, afectó al sector ¿cómo están haciendo ustedes?, ¿qué tipo de combustible utilizan estás aeronaves que son modernas?, ¿hay ese combustible en los países latinoamericanos? ¿es posible obtenerlos a un mejor precio?

—Sí, en efecto la industria ha pasado por una etapa muy difícil en la pandemia y luego se nos vino lo que estamos viviendo todo el mundo, la inflación, devaluación sobre los costos, para las aerolíneas el combustible en particular es el costo número uno. Creo que JetSMART está muy bien posicionado para enfrentar esta situación, el hecho de utilizar aeronaves nuevas también significa tener los mejores sistemas de propulsión. Los motores actuales tienen un ahorro de combustible sustancial contra las generaciones anteriores, vemos en el video la construcción de nuestro nuevo A321neo que es una aeronave configurada para 240 pasajeros y que consume 25% menos combustible que la generaciones anteriores, eso es una combinación entre los motores, una combinación también de la aerodinámica propia de la aeronave. En este momento con el combustible alto es fundamental tener exactamente una flota eficiente y desde el punto de vista de sustentabilidad y sostenibilidad, también es importante porque tiene un 25% menos de emisión, por tanto, la huella de carbono se ve significativamente reducida y suele utilizar jet fire normal. A tu pregunta, en efecto esta nave voló de Toulouse 12,000 kilómetros a Santiago, utilizando biocombustible, hoy en día los aviones tienen la tecnología avanzada para poder utilizar al menos 50% del total del combustible en una mezcla que lleva también lo que se llama Sustainable Aviation Fuel SAF y es una realidad actual. Si se pudiera efectivamente reducir las emisiones a la mitad y en menos de 5 años esto puede ser 85%, el gran desafío que existe no es la tecnología, no son las aeronaves, no son las aerolíneas, es la producción de esos combustibles, en el mundo únicamente se está produciendo cerca del 1% del total de la demanda y cuesta 5 veces más caro que el combustible tradicional; sin embargo, hay oportunidades de corto y mediano plazo para que los gobiernos establezcan marcos de estimulación e incentivos para que esta producción crezca, los costos bajen y es definitivamente el camino más fácil, más directo para que la industria de la aviación pueda efectivamente tener una reducción significativa en su huella de carbono.

—Sobre esta nueva aeronave que han presentado en Santiago de Chile recientemente llamada A321, el neo de JetSMART ¿cuéntenos un poquito de esta experiencia. Nos dice usted que es eficiente, eficaz, puede llevar a 240 personas, es la primera aeronave de este tipo de la empresa; sin embargo, cuántas más estiman adquirir para poder atender al mercado latinoamericano?

—Efectivamente es el primer A321 en nuestra flota, es la aeronave más avanzada en el mundo ahora, la aeronave más sustentable en Sudamérica. Su costo por asiento y emisiones son la más baja, así es que es un paso muy importante, muy decisivo para nuevamente construir una aviación sustentable y darle mejores precios a los pasajeros. Además, la configuramos con asientos de última generación, de marca Recaro alemana. Estos asientos tienen unas grandes virtudes, primero son más livianos por lo tanto consumen menos combustible, utilizan materiales que no existían antes como por ejemplo fibra de carbono, y todo esto redunda en que el asiento es más liviano y es más cómodo, tiene más espacio para las piernas y además lo usamos con lo que se llama eleven que es un cuero reciclado, así es que toda la aeronave viene constituida de tal forma de ser ultra eficiente y además más amigable con el medio ambiente. Tenemos el plan de introducir otras 3 aeronaves A321 este año 2022, y tenemos en orden otras 35 así es que va a ser sin duda una aeronave que va a marcar diferencia en la región que esperamos que pueda unir a muchas, muchas más personas y pronto lo estaremos también volando en el Perú.

—Siendo el sector aeronáutico intensivo en emisión de gases de efecto invernadero, ¿qué compromiso tiene la empresa que usted representa para aminorarlo?, obviamente hemos visto en las imágenes en las colas de la aeronave algunas, algunos animales que están en situación complicada, ¿eso es un asunto decorativo solamente o detrás hay una filosofía de cuidado del medio ambiente?

—Sí, efectivamente, estamos utilizando la tecnología más avanzada que haga más sostenible la aviación, en el sentido de que la huella de carbono por pasajero vaya reduciéndose conforme esta tecnología vaya siendo introducida. Y efectivamente, nuestro compromiso en el medio ambiente es muy potente, no solamente en el punto de vista del cambio climático sino también contribuir a la preservación del mundo natural, así es que las imágenes que vemos en nuestro avión es de la primera ballena que vuela, nuestra aeronave, todas nuestras aeronaves tienen efectivamente un animal pintado en la cola y esto representa un propósito de JetSMART, de apoyar programas de preservación del mundo natural. Durante la presentación de la A321 Neo en Santiago, firmamos una alianza con el Centro de Conservación Cetácea que impulsa la preservación de las ballenas, en particular de la ballena jorobada la que se ve por toda la región y constituye un atractivo turístico súper importante, así es que tiene todo el sentido para nosotros en JetSMART de que apoyemos esto porque la gente viaja a nuestros países y visita turísticamente la región, principalmente por el atractivo natural, así es que también estamos involucrados en esto y vamos a seguir haciéndolo por muchos años para además de ser una empresa responsable desde el punto de vista de sostenibilidad, también apoyemos directamente la protección de la fauna de nuestra región que es un atractivo turístico tan importante.

—Finalmente, nos gustaría saber ¿en cuánto fue el crecimiento de JetSMART el año pasado?, ¿cuál es el crecimiento que esperan para este año? y ¿en cuánto estiman crecer en el futuro? y además ¿qué porcentaje de participación tienen en el mercado peruano?

—Tenemos planes de crecimiento bastante ambiciosos: 125 aeronaves para el 2028. Este año en particular muy contentos con la apertura de todos los servicios y rutas en el Perú, así es que esperamos tener una segunda mitad 2022, volviendo a crecer después de la pandemia de un 60%, es un crecimiento bastante fuerte, pero el mercado ya está nuevamente allí, como lo mencionaba la gente quiere viajar y estamos dispuestos a ofrecerle buenos precios.

—¿Cuáles son sus recomendaciones a los pasajeros que obviamente quieren llegar donde sus familias?, quieren volar en el interior del país quieren, salir hacia el exterior también, ¿cuáles son esas recomendaciones principales a aquellos viajeros que todavía no conocen este modelo de low-cost en el Perú?

—Que tengan confianza, muchas veces la palabra low-cost ha sido asociada de manera equivocada de baja calidad, pero nada más distante de eso. Les comentaba los premios que hemos recibido a nivel internacional, a nivel nacional, la flota es nueva, somos récord en puntualidad, tienen que simplemente animarse, comprar su tiquete en JetSMART.com. Nosotros además le damos al pasajero toda la libertad de que únicamente paga por lo que usa, así es que cuando compra su tiquete y no necesita equipaje, simplemente no lo agrega y le va a salir más barato, y si va a llevar equipaje pues puede ser sólo en la ida, sólo en el regreso, así es que cada uno cuando entre a la página va a poder escoger el tipo de viaje que necesita y solamente pagar por lo que usa, así es que esa es mi recomendación y que se animen a probarlo y les va a gustar mucho.

Aquí puede ver: Entrevista a Estuardo Ortiz, en LR+ Economía.