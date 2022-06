¿Qué se necesita para tener más acceso a Internet en el Perú?

En el Perú, la demanda de conectividad se incrementó de forma exponencial a partir de la pandemia. Esto debido a que, en el contexto de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, las labores presenciales –en muchos sectores– tuvieron que desarrollarse principalmente a través de actividades remotas; por lo que las tecnologías de la información y comunicación se convirtieron en un recurso imprescindible para las instituciones y la ciudadanía en general.

Gonzalo Ruiz, doctor en Economía, sostiene que “la pandemia nos mostró cómo la falta de acceso a las tecnologías de la información (y en particular a Internet) impidió que un gran porcentaje de ciudadanos pudiesen acceder a múltiples servicios. En el caso del sector educación, la falta de conectividad fue un obstáculo para que muchos niños y niñas desarrollaran el programa ‘Aprendo en casa’. De igual manera, en el sector salud, muchos pacientes (con enfermedades crónicas) no pudieron solicitar una teleconsulta por el solo hecho de no contar con Internet. En general, la pandemia ha servido para desnudar estas falencias y comprender por qué necesitamos el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones”.

En ese marco, no cabe duda que en el país existe una tarea urgente por atender: masificar el acceso a Internet. Desde la perspectiva de Maite Vizcarra, experta en innovación tecnológica y digitalización, para alcanzar esta meta “necesitamos dos cosas en concreto. Primero, continuar con la expansión de la red existente, orientándola sobre todo al interior de las regiones. Para entender mejor esta idea, podemos imaginar a la red de telecomunicaciones como las arterias que conectan cada parte del cuerpo. Actualmente, en el país, tenemos desplegadas las arterias principales; sin embargo, todavía hacen falta aquellas redes que conecten hasta el sector más remoto. En segundo lugar, necesitamos trabajar en servicios que la gente demande para que, cuando dichas arterias se encuentren desplegadas, puedan aprovechar al máximo esa conectividad”.

Por su parte, Miguel Di Campo, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de American Tower, considera que desde el Gobierno central y con el apoyo de la empresa privada, se debe llevar a cabo un trabajo de capacitación con gobiernos locales, dado que muchas veces el despliegue de infraestructura se ha visto afectado por barreras que interponen las municipalidades o por miedos infundados en las comunidades a través de fake news, un ejemplo de ello tiene que ver con la instalación de antenas y su impacto en la salud, hecho que sido desmentido por expertos y especialistas en la salud. “Es importante reconocer y apoyar desde el Gobierno a las autoridades locales que promuevan el desarrollo de ciudades conectadas e inteligentes y ver esto como una forma de llevar una mejor calidad de vida a los ciudadanos por medio de las TIC”.

Otro aspecto que no se puede perder de vista es el hecho de que, en el país, los avances en materia digital aún son limitados. Así lo indica la Agenda Digital para el Perú (2021- 2026), presentada por la Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú), donde se manifiesta que “las políticas y regulaciones no han funcionado adecuadamente o no han sido suficientes para impulsar la transformación digital en el Perú”.

De igual manera, no se debe pasar por alto que durante el 2021, el Perú ocupó el puesto 57 (de 64 países) en el Índice de Competitividad Digital Mundial, publicado por el IMD World Competitiveness Center. Este ranking es un instrumento que mide las capacidades que tiene un país para adoptar tecnologías y herramientas digitales en la transformación económica, política y social de sus respectivos territorios. En consecuencia, como país aún hay obstáculos por superar para poder ser una sociedad en la que la mayoría de los ciudadanos puedan acceder y aprovechar cada una de las ventajas generadas por la tecnología digital. Para ello, sin duda, es clave asegurar las condiciones necesarias que permitan impulsar una mayor inversión en el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.

[CONTENIDO PATROCINADO]