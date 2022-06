REXTIE, la plataforma digital de cambio que generó ahorros por más de 60 millones de soles a sus clientes

El cambio de divisas siempre ha sido una actividad económica de gran importancia en todos los mercados. Perú no es ajeno a ello. Se estima que este sector, en el mercado peruano, mueve cerca de 25,000 millones de dólares mensuales, el equivalente a más de 300 mil millones de dólares anuales. No obstante, pese a la importancia de la actividad, casi no ha sido promovida directamente por los bancos, quienes tienen concentrado la mayor parte del mercado.

Para Matias Maciel, CFO de Rextie.com, el negocio de intercambio de divisas es un negocio rentable y una herramienta que puede ser de mucha utilidad para los empresarios y los usuarios de a pie. Este mercado ha experimentado un crecimiento ininterrumpido, lo que fue aprovechado e impulsado por la inserción de las casas de cambio digitales en el mercado, facilitando las operaciones de cambio a un número cada vez más importante de peruanos.

“Hasta hace unos años, hablar de cambio de divisas o el precio del dólar parecía una actividad ajena, demasiado sofisticada y circunscrita únicamente a los grandes empresarios. No había mucho conocimiento sobre los beneficios de tener una buena estrategia de compra y venta de dólares”, sostiene, para luego señalar que esto ha cambiado. “Hoy hay más emprendedores, PYMES y MYPES que ahorran miles de dólares al año al momento de cambiar. No obstante, hay todavía muchísimas empresas que siguen haciéndolo tradicionalmente en el banco o en casas de cambio físicas y no han contabilizado todo el dinero que dejan sobre la mesa” sostuvo Maciel.

Las empresas pueden ahorrar varios miles de dólares anualmente Se estima que una empresa mediana puede ahorrar hasta 5 mil dólares al año con sus operaciones de cambio de dólares. Y es que, la diferencia de cambiar dólares en una plataforma digital como Rextie frente a otras opciones del mercado tradicional como las casas de cambio físicas y los bancos representa también una oportunidad para que las empresas puedan ser más eficientes en sus operaciones, tal como lo explica Elí Casaverde, Trader Senior de Rextie.com, con más de 10 años de experiencia en el mercado cambiario: “No existe un conocimiento muy difundido entre los jóvenes empresarios, ni un procedimiento preestablecido para el cambio de moneda. Esto, evidentemente hace que las empresas puedan generar pérdidas sin darse cuenta al momento de cambiar sus dólares en los bancos o en una casa de cambio tradicional. En promedio una empresa puede ahorrar hasta 70 soles por cada mil dólares cambiados en comparación con los bancos. Si una empresa cambiará 100 mil dólares al mes, podría estar ahorrando hasta 7,000 soles” mencionó Elí Casaverde.

Rextie Business ofrece un tipo de cambio muy competitivo, generando ahorros sustanciales para sus clientes corporativos a lo largo del tiempo y de manera sostenida, pues está ideado para empresas en general (desde pequeñas hasta grandes) ofreciendo beneficios especiales. Esto incluye un asesoramiento personalizado no solo en la operación (y la respectiva tasa preferencial), sino también en temas financieros, del mercado cambiario, económicos, entre otros.

“Le damos a nuestros usuarios un mejor contexto para entender los movimientos de tipo de cambio, guiándoles hacia el mejor momento para comprar o vender, lo cual es ventajoso para ellos. El contacto puede ser vía telefónica, WhatsApp, redes sociales o mediante la agenda de reuniones virtuales”, refirió Maciel.

La seguridad de cambiar dólares online: un factor a tomar en cuenta:

Se estima que en el Perú, se registran 11 delitos por hora. En el 2021 se registraron 94 mil 789 actos delictivos, cifra que se incrementó en un 18% respecto al 2020, según el informe anual del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), a inicios del 2022. No obstante y pese a la gravedad de la situación, todavía existen empresas y personas que cambian altas sumas de dinero en las casas de cambio tradicionales o en las agencias de los bancos, pese a existir alternativas más seguras y beneficiosas como Rextie Business.

Para Matias Maciel, todo lo nuevo siempre genera dudas. Esa es una de las barreras que tienen muchas empresas y personas para cambiar dólares de manera online”. No obstante, considera que es un problema que se va resolviendo con el tiempo en la medida en que son cada vez más las empresas que aprovechan los beneficios de operar de manera digital.

Dentro de los beneficios que se encuentran está el hecho de que se evita que el cliente realice traslados físicos de dinero en efectivo, reduciendo la exposición al riesgo, tanto físico como financiero (billetes falsos), ofreciendo realizar en su plataforma todo de forma digital, segura y desde cualquier lugar.” indicó

Posicionamiento marcado de Rextie

Rextie, que opera desde el 2017, ha presentado un crecimiento vertiginoso desde sus inicios en cuanto a volúmenes de cambio. En su primer año cerraron operaciones por US $15 millones, US $120 millones en el segundo, US $430 millones en el tercero, US $800 millones en el cuarto y, en el 2021 superaron los US $1,200 millones.

En ese sentido, la expectativa en este 2022 es superar los US$1,500 millones de monto negociado con clientes, así como consolidar el fuerte crecimiento de su nuevo servicio ‘Rextie Factoring’.

“Rextie es una empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros. En tal sentido, seguimos la normativa establecida por el regulador al tiempo que contamos con un sistema de seguridad sofisticado que nos permite ser una de las plataformas más confiables del mercado. Las empresas que quieren cambiar dólares online en Rextie Business, pueden hacerlo con total seguridad y cambiar desde un mínimo de 1 dólar, hasta varios millones de dólares si así lo necesitaran.”

Rextie Business atiende de manera personalizada a más de 9,500 empresas, habiendo negociado más de $2,000 millones desde sus inicios en 2017. Son más de 5 años de experiencia y trayectoria en el mercado peruano, siendo el número uno del mercado de plataformas digitales de cambio de moneda.

A la fecha, Rextie Business cuenta con una plana de ejecutivos senior que se encargan de asesorar y ayudar en la planificación de las necesidades de cambio de moneda de las empresas, brindando asimismo un procedimiento operativo ágil y rápido. En línea con ello, cuentan con una herramienta denominada Dólar Analytics, en donde las empresas pueden visualizar y analizar el historial de sus operaciones, así como el comportamiento del tipo de cambio.

“La labor de un ejecutivo termina siendo importante para las empresas, ya que son especialistas cambiarios y por lo tanto pueden asesorar a las empresas sobre la forma y el momento más eficiente de realizar sus operaciones a partir de la tendencia y movimientos del mercado cambiario”. Para una buena gestión de cambio es necesario saber lo que está ocurriendo en el mundo, saber cómo se mueven los agentes económicos y el impacto que tendrá en el dólar. Es información técnica que muchos empresarios desconocen. Allí la importancia de recibir la asesoría de los ejecutivos de Rextie Business” indicó Matias Maciel, CFO de rextie.com

Por estas razones y muchas más, buscando siempre ofrecer el mejor servicio a sus clientes, existe Rexite Business, una división y equipo de profesionales especializados en la gestión de operaciones de cambio de empresas, de manera personalizada y buscando brindar un asesoramiento no solo en las operaciones de los clientes, sino también en cuanto a visiones y análisis de mercado y evolución del tipo de cambio en el país.

Finalmente para Matias Maciel, CFO y Cofounder de Rextie.com “Habiendo generado ahorros por más de 20 millones de soles a sus clientes en todo este tiempo, se ha transformado en la opción número 1 por las personas a la hora de realizar sus operaciones de compra y venta de dólares”.

Respecto a los planes de crecimiento de la fintech “actualmente se tiene un convenio con Visa, cuya finalidad es mejorar la experiencia del usuario al permitir enviar y recibir el dinero de cambio con una tarjeta de débito. Esto genera que el proceso sea mucho más sencillo y se reduzcan sensiblemente los tiempos de operación”, señaló Maciel.

Rextie apunta a convertirse en el mayor participante del mercado, consolidando aún más su posición de liderazgo absoluto y poder continuar generando ahorros sustanciales a sus clientes, así como simplificando la vida y haciéndoles operar con Rextie algo simple, cotidiano y eficiente para todos.

[Publirreportaje]