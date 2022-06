CTS y AFP: en qué invertir para ganar más de 18% anual

La crisis sanitaria que nos dejó la pandemia afectó la economía de los peruanos, muchas personas perdieron su empleo y no tenían ahorros que pudieran respaldar los gastos que tenían durante ese período de inmovilización. Dicha crisis nos dejó mucho aprendizaje respecto a cómo gestionamos nuestro dinero, por ello, actualmente, las personas están más interesadas en ahorrar su dinero y en invertir en negocios que les brinden una alta rentabilidad, esto con el fin de tener planes de contingencia ante situaciones inesperadas como la que vivimos a causa del covid-19.

Por esa razón, a lo largo de esta nota, te contaremos sobre dos alternativas de inversión en las que puedes usar el dinero de tu CTS y AFP para generar de 18% a 24% anual, una rentabilidad superior al promedio. Es claro que en el país, existen muchas entidades financieras que te brindan una amplia gama de productos en donde puedes invertir, pero la rentabilidad que te ofrecen no es tan alta. No te desanimes, existen otras entidades nacionales como Prestamype, que te ofrecen una rentabilidad hasta del 24% anual y lo mejor de esto es que siguen siendo alternativas seguras.

¿Alguna vez has oído a alguien hablar sobre el Factoring? Si no lo has hecho, probablemente te estarás preguntando: ¿Me conviene invertir en factoring? ¿El riesgo será alto? ¿será rentable? ¿será seguro? Bueno, te ayudaremos a aclarar esas dudas y más a continuación:

Invertir en Factoring

El Factoring es una alternativa que tienen diversas empresas para cobrar sus facturas de forma adelantada y obtener liquidez. Es decir, las empresas ceden sus facturas y entidades como Prestamype las subastan hasta que los inversionistas compren el total de la factura con un porcentaje de descuento, dinero destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas, ahora, ¿Cuál es la oportunidad para los inversionistas? Que al cumplirse el tiempo de vencimiento de la factura por cobrar, el inversionista obtiene el monto total de la misma con un pequeño porcentaje restado, lo cual se traduce en una comisión a la empresa que presta el servicio y actúa como intermediario. Las ventajas del factoring son las siguientes. Este proceso tiene muchas ventajas como: la rapidez, la flexibilidad y lo práctico que es gracias a las plataformas digitales existentes y la rentabilidad que te ofrece es muy competitiva y asciende hasta a un 18%.

Para más información ingresa a www.prestamype.com/invertir

Invertir en Préstamos con garantía hipotecaria

Invertir en un préstamo con garantía hipotecaria también te puede brindar muchos beneficios. En esta modalidad, puedes invertir desde S/. 22 mil, este préstamo es directo entre las partes y sigue un determinado proceso, el deudor abona las cuotas directamente a tu cuenta bancaria y Prestamype que actúa como intermediario, gestiona todo el trámite posterior al préstamo. La rentabilidad que podrías llegar a tener invirtiendo en un préstamo con garantía hipotecaria oscila entre el 12% y 24% anual. Además, la operación es bancarizada con cheque de gerencia y vía notarial, lo cual te dará mayor seguridad.

Para más información ingresa a www.prestamype.com/invertir

¿Cuáles son los beneficios de invertir en Prestamype?

Ya sea que inviertas en factoring o en préstamos con garantía hipotecaria, hacerlo de la mano con Prestamype te da grandes beneficios, los cuales son:

● Rentabilidad: Prestamype puede brindarte de 18% a 24% anual dependiendo del tipo de producto financiero en el que elijas invertir y sujeto a previa evaluación.

● Bajo Riesgo: Ambas modalidades te brindan seguridad en el proceso al ser productos respaldados por Prestamype, la Fintech más grande del Perú.

● Experiencia: Al día de hoy, Prestamype ya ha gestionado más de S/.120 millones de soles en financiamiento, esto puede brindarte la confianza de que estás invirtiendo en un lugar que ya tiene mucha experiencia y te brindará asesoramiento de inicio a fin.

● Seguridad: La reconocida Fintech se encuentra inscrita en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Por lo tanto, pierde cuidado ya que Prestamype cumple con autorización legal para funcionar y prestar sus servicios.

Ya sabes de qué tratan estas alternativas de inversión y qué beneficios podrían darte a corto, mediano y largo plazo. Ahora es el momento ideal para considerar invertir el dinero que tendrás al retirar tu CTS y AFP y empezar a ganar un ingreso extra.

No pierdas más tiempo, te invitamos a conocer mayor información sobre estos productos, AQUI.

[Publirreportaje]