Emprendedores peruanos pueden acceder a créditos con tasas muy competitivas

Luego de transcurridos los meses más complicados desde el punto de vista sanitario por la pandemia por el coronavirus, en Perú se pueden ver algunas secuelas concretas económicamente hablando. Muchas personas, ante la crisis, terminaron desempleadas y tuvieron que sobreponerse a eso, para poder seguir cubriendo sus necesidades básicas. Miles de peruanos optaron por apostar por emprendimientos propios, por ejemplo, pero claro que para seguir creciendo se necesita de dinero para invertir adecuadamente.

Un emprendedor de Perú que quiera conseguir liquidez para inversiones o para capital de trabajo, seguramente va a pensar en primer lugar acudir a una entidad bancaria, que puede ser una buena alternativa. Pero claro, si bien tiene oportunidades, instituciones como estas solicitan muchos requisitos y principalmente poder acreditar ingresos con documentación respaldatoria, algo que los emprendedores no suelen tener.

Es por esta situación, más la necesidad que surge de tener asesoramiento económico que se recomienda contar con especialistas que en la actualidad se pueden encontrar a un click de distancia. Como lo es en la plataforma El Mejor Trato, la cual es un sitio web de origen argentino que se especializa en la comparación de productos financieros para la población de Perú. Tiene el condimento de ser 100% digital, gratuita y estar destinada al total de la población que se encuentre en la necesidad de contar con más información en relación al sector financiero por distintas finalidades. No solo cuenta con la comparación entre préstamos personales, sino también entre los seguros de autos, para localizar el más conveniente.

Es así como se puede contar con asesoramiento en el momento que lo precisa cada ciudadano, comenzando el proceso de simulación, por ejemplo, de prestamos personales en línea (que son muy demandados por quienes están iniciando un emprendimiento), sin presentar ninguna documentación y pudiendo realizarlo desde cualquier lugar, sólo contando con acceso a internet y un dispositivo móvil o computadora. Lo que tiene que hacer el interesado en una plataforma como ésta, es indicar qué monto quiere solicitar y en qué plazo lo quiere pagar. Con eso, podrá con un clic conocer oportunidades reales en entidades tales como Interbank, Banco Pichincha, Scotiabank, Banco de Crédito del Perú, Banco Falabella, Banco Ripley, entre otros (y demás financieras), que tienen el beneficio de contar con presencia en todo el país.

Como dijimos anteriormente, sitios como El Mejor Trato le pueden mostrar a los emprendedores opciones en bancos, en financieras o también en plataformas digitales que otorgan créditos vía online. Estos últimos, en tiempos de pandemia, sin dudas crecieron mucho, no sólo porque dieron mucha flexibilidad a los usuarios, sino que también porque brindaron sobradas muestras de que son opciones confiables y que cubren la necesidad inmediata de liquidez cuando alguien la necesita. Claro que los montos son más pequeños y los plazos más breves, pero también es una buena forma de iniciarse en el sistema financiero, para reunir un historial positivo y luego poder la posibilidad de préstamos para inversiones más grandes.

No hay otra forma de acceder a tasas competitivas y promocionales si no es previamente analizando varias alternativas, conociendo los montos disponibles, los plazos, las condiciones, las comisiones que se fijan, entre otras cosas. Saber todo eso es muy difícil, pero ya no lo es debido a que se puede recurrir a plataformas especializadas como la hoy nombrada, que resume la información, y la pone a disposición de quienes más la necesitan en todo momento y sin costo.

[Publirreportaje]