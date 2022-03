¿Cómo acceder a un préstamo desde 20 mil si estás mal en las centrales de riesgo?

Con una mala calificación de riesgo, las entidades que pertenecen al sistema financiero tradicional no te querrán prestar, pero sí así fuese las condiciones no serían del todo buenas. En la actualidad, son muchas las personas y empresas (mypes) del Perú que no acceden a una alternativa de financiamiento por una mora o por falta de historial crediticio. Como consecuencia, recurren a alternativas no reguladas o más conocidas como “préstamos informales”.

Si estás por ese camino o lo estás evaluando, ten en cuenta que no solo estás exponiendo tu dinero con altas tasas de interés o cobros quincenales sino que pones a tu familia en riesgo si es que no cumples con lo que estos “prestamistas” te indican. Por eso, lo mejor que puedes hacer cuando necesitas un préstamo, es acudir a una entidad fuera del sistema tradicional, pero formal y con trayectoria.

Estamos hablando de las fintech de préstamos, empresas que usan la tecnología para ofrecer servicios financieros con mejores condiciones y procesos más rápidos en comparación con una caja o un banco. En el Perú hay más de 170 fintech de todo tiempo, pero algunas más especializadas que otras.

Prestamype es una de estas empresas y cuenta con su inscripción en la SBS para poder operar con total formalidad. En sus más de 5 años ha logrado colocar más 120 millones de soles en financiamiento a personas y empresas que necesitaban un préstamo con buenas condiciones.

Ellos ofrecen préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil hasta 1 millón de soles y a diferencia de un banco, caja o financiera, sus contratos no llevan letras chicas. Toda la información es clara de inicio a fin sin secretos. Su tasa de interés anual es de 21% en promedio e incluye todos los gastos notariales, registrales y de levantamiento, por lo que no tendrás que realizar ningún pago extra. Por si fuera poco, si pides el préstamo y deseas amortizar el capital antes de tus fechas de pago, lo puedes hacer sin ninguna penalidad.

Ya lo sabes, si tienes un inmueble ubicado en Lima Metropolitana o Callao inscrito en Sunarp, puedes calificar a un préstamo con garantía hipotecaria. Recuerda que la garantía debe estar saneado y no contar con multas o gravámenes.

Prestamype, por su parte, se encargará de evaluar tu solicitud para ofrecerte la mejor oportunidad de financiamiento aún te encuentres registrado en Infocorp o no cuentes con historial crediticio. Pre-califica a un préstamo con garantía hipotecaria, aquí .

[Contenido patrocinado]