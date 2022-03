Cyber Days: 3 tips para evitar las estafas

A pocos días de iniciar los Cyber Days 2022, los principales ecommerce del Perú ya se alistan para presentar sus mejores ofertas en diversas categorías de productos.

Sin embargo, durante estas fechas un sentimiento común invade a los miles de compradores en línea y es el miedo a ser víctimas de estafa.

Por eso, a continuación, te brindamos tres tips infalibles para comprar de forma segura durante los Cyber Days.

1. Compra en sitios con certificado SSL

Probablemente estés muy ansioso de comprar un televisor, una laptop o un celular en los próximos Cyber Days; sin embargo, antes de mirar el precio que figura en la web, fíjate primero si ese sitio web cuenta con certificados de seguridad.

Cuando un sitio web es seguro es porque cuenta con un certificado SSL. Se trata de ese ícono en forma de candado que se ubica en el extremo superior izquierdo de tu navegador, al lado de la barra de direcciones.

Si el sitio web donde vas a comprar tiene ese candado, ese sitio web es seguro. Si no lo tiene, abandónalo de inmediato.

2. Evita los lugares públicos

Aunque estés muy tentado de comprar inmediatamente ese producto que tanto querías, detente y mira a tu alrededor. ¿Dónde te encuentras? ¿En la calle? ¿En tu casa? ¿En la oficina? Esta información es vital para evitar caer en estafas en estos Cyber Days 2022.

Recuerda comprar únicamente cuando estés en tu casa o en la oficina, porque sus conexiones wifi son seguras y están cifradas. Nunca compres si estás conectado al wifi de un centro comercial u otro lugar público, ya que información sensible, como los datos de tu tarjeta de crédito, está expuesta a cualquier hacker.

3. Pregunta por el Libro de Reclamaciones Virtual

Imagina que, por ejemplo, compraste una laptop. Imagina que ya lo tienes en tus manos. ¿Ya puedes sentirte a salvo de los estafadores?

No del todo. Tienes que asegurarte de que el sitio web donde has comprado tenga un libro de reclamaciones virtual a través del cual puedas enviar tus quejas en torno al producto que te llegó (fallas de fábrica, accesorios incompletos, etc.).

Todo ecommerce serio debe tener su libro de reclamaciones virtual. Así lo dispone Indecopi.

Conclusión

Pon en prácticas estos infalibles tips a la hora de comprar por Internet durante los Cyber Days y evitarás ser una víctima más de las estafas online. Comparte estos consejos con tus familiares y amigos, ¡les servirá de mucho!

[Publirreportaje]