¿Qué entidad presta más de 50 mil soles para capital de trabajo?

Después de la pandemia, el principal problema de los empresarios es conseguir capital de trabajo. Sí, a pesar de que las micro y pequeñas empresas son el motor principal del país, la gran mayoría no suele calificar a un préstamo en el sistema financiero tradicional por falta de historial crediticio o requisitos exagerados.

De esta manera queda en evidencia que esta es una situación difícil para los empresarios del Perú, quienes buscan una opción de financiamiento flexible, rápida y que ofrezca condiciones favorables.

Si bien hasta el momento todo parece negativo, existen opciones de financiamiento alternativas que te pueden ayudar a inyectar capital de trabajo a tu negocio.

¿Qué entidad ofrece más de S/ 50 mil para capital de trabajo?

Prestamype es una fintech de préstamos, empresa que combina las finanzas con la tecnología, para ofrecer productos financieros de manera online. Hasta marzo del 2022 ha logrado colocar más de 120 millones de soles en financiamiento a más de 1500 empresarios del Perú.

Esta empresa es una de las fintech más grande del país y sólida a nivel nacional. Los préstamos con garantía hipotecaria que ofrecen es uno de los productos que mayor demanda tiene por los empresarios, ya que brinda de manera inclusiva y flexible, préstamos mayores a 20 mil para capital de trabajo.

En caso requieras de capital de trabajo, debes saber que Prestamype ofrece muchas facilidades a sus clientes. Por ejemplo, si no tienes historial crediticio, esto no es determinante para que seas rechazado, todo lo contrario, ellos harán una evaluación de riesgo completa para ofrecerte un excelente esquema de pagos. Si estás reportado en Infocorp, también no es determinante. Esta fintech de préstamos cree en las segundas oportunidades, por ende estará dispuesto en evaluarte para que cumplas con tu objetivo: conseguir capital de trabajo.

¿Cómo acceder a este préstamo de Prestamype?

Para obtener capital de trabajo mediante un préstamo con garantía hipotecaria, debes contar con un inmueble ubicado en Lima Metropolitana o Callao registrado en Sunarp. La propiedad deberá estar libre de multas, gravámenes o afectaciones. ¿Qué tasa de interés ofrece? La tasa de interés mensual va desde el 1.25% y la TCEA desde el 20%. Por los gastos administrativos, notariales y registrales no tienes que preocuparte, Prestamype asume todo ello para que te enfoques únicamente en el crecimiento de tu negocio y en el pago de tus cuotas.

Conoce si pre-calificas a un préstamo capital de trabajo, aquí.

[Publirreportaje]