Movistar reunió a líderes femeninas que rompen con los estereotipos en diversos espacios laborales

Movistar realizó el conversatorio “Mujeres que inspiran”, un espacio en el que se reunieron líderes femeninas que vienen abriendo el camino para que más mujeres puedan romper estereotipos y alcanzar sus sueños, promoviendo así la participación femenina en espacios dominados tradicionalmente por hombres. Este conversatorio se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El conversatorio tuvo como protagonistas a Marjorie Mauricio, Niña CEO Movistar 2018 y activista juvenil; Thalia Simich, Directora de Alianzas y Sostenibilidad en la Fundación Deporte en Igualdad; Vinka Samohod, Directora de Transformación Digital en Telefónica Hispanoamérica; y Grecia Arcasi, técnica del programa “Mujeres en Red”, iniciativa que busca impulsar la participación femenina en las labores técnicas de telecomunicaciones y que en el último año ha recibido diversos reconocimientos, como la distinción por impulsar la equidad en las telecomunicaciones en “Ranking PAR” y en el “Gran Premio Igualitario de Scotiabank” por reducir la brecha de género en el sector.

Protagonistas que inspiran

Grecia Arcasi tiene 23 años y es parte del primer grupo de mujeres contratadas en “Mujeres en Red”, una iniciativa de Movistar junto a sus empresas colaboradoras que busca fomentar la capacitación y empleabilidad de mujeres en la labor técnica de telecomunicaciones.

“Desde el 2020 he sido técnica de telecomunicaciones en la empresa Dominion, donde me sorprendió la innovación y el desafío de buscar a mujeres para este tipo de trabajos, esto me motivó a asumir el reto, y hoy sigo desarrollándome en la labor técnica de telecomunicaciones, esperando que mi trabajo siga inspirando a otras mujeres a que se sumen a esta positiva iniciativa”, señaló Arcasi.

Por su parte, Marjorie Mauricio es reconocida por haber sido Niña CEO por un día en Movistar, en el marco de la iniciativa “Niñas con Igualdad” impulsada en 2018 en alianza con Plan Internacional. Debido a este proyecto, las niñas realizan “Tomas de Poder” simbólicas y ocupan por un día puestos de poder político y corporativo para visibilizarlas como personas capaces de ejercer liderazgo.

“Luego de esa experiencia seguí con mis estudios, y actualmente soy graduada de Administración Industrial. He podido desarrollarme como activista a favor de la igualdad de género, y he sido expositora en encuentros de líderes juveniles como el ‘Women Deliver’, una de las más grandes conferencias del mundo a favor de los derechos de la mujer”, apunta Mauricio.

Desatacó también la participación de manera virtual de Thalia Simich, Directora de Alianzas y Sostenibilidad en la Fundación Deporte en Igualdad, quien recordó que durante 50 años estuvo prohibida la práctica de fútbol para las mujeres, generando así una idea cultural equivocada y una falta de desarrollo de este deporte en el género femenino.

“No podemos comparar el futbol femenino con el masculino porque no tuvieron un crecimiento ni desarrollo iguales, fueron 5 décadas en las que las mujeres en el mundo no pudieron practicar este deporte, hasta 1991 que se realizó la primera Copa Mundial del Fútbol Femenino de la FIFA. El año pasado recién se marcó un hito al lograr que la liga se transmitiera por Movistar Deportes, mostrando a equipos de todo el Perú” sostuvo Simich.

Asimismo, la Directora de Transformación Digital en Telefónica Hispanoamérica, Vinka Samohod, rememoró sus más de dos décadas de trayectoria en puestos claves del mundo de las telecomunicaciones en América Latina y España, durante las cuales se ha preocupado por la democratización de la conectividad en el país y por seguir contribuyendo a hacer un Perú más digital e inclusivo para las mujeres.

“En los principales directorios de nuestro país solo hay 1 mujer por cada 9 hombres; mientras que, en el sector de telecomunicaciones, menos del 0.5% del personal técnico estaba conformado por mujeres. Frente a ello, Movistar viene trabajando para acortar la brecha de género en este servicio, incorporándose actualmente a más de 250 mujeres a las planillas de sus empresas colaboradoras a través del programa ‘Mujeres de Red’, indica Samohod.

El conversatorio “Mujeres que inspiran” buscó promover la equidad de género, la igualdad de oportunidades y una sociedad más justa y equitativa, haciendo énfasis en que la única forma de lograr un cambio es a través de la ruptura de estereotipos y del empoderamiento femenino desde temprana edad, aumentando así la representación de mujeres en puestos de liderazgo.

Compromiso con la equidad

Movistar es una compañía comprometida con la diversidad e inclusión. A enero 2022, contó con un 40% de mujeres en posiciones directivas. Asimismo, tiene un programa de formación enfocado en las mujeres para potenciar competencias que les permitan asumir posiciones de liderazgo. Desde el 2020 promueve, en alianza con sus empresas colaboradoras, el programa Mujeres en Red, que busca promover la capacitación y reducir la brecha de género en la labor técnica de telecomunicaciones.

Dicho programa ha sido reconocido internacionalmente en el premio Corresponsables y más recientemente en el Ranking PAR, por promover prácticas laborales que favorecen la equidad. Este programa ya ha sido replicado en Movistar Colombia, Argentina y Venezuela y a partir de este año, se extiende a otras áreas de la compañía en Perú en la que la participación femenina es aún minoritaria.

La apuesta por el empoderamiento femenino incluye también el deporte, a través del impulso del fútbol femenino y el hito de que el campeonato nacional sea por primera vez en la historia televisado en su totalidad.