Prestamype Factoring: Plataforma donde empresas pueden convertir sus facturas por cobrar en dinero

Las personas naturales con negocio (RUC 10) y pequeñas o medianas empresas siguen siendo el motor principal de la economía del Perú, no obstante, la más goleada durante casi 2 años que viene durando la pandemia. Muchas empresas vieron como su negocio se frenaba y por consiguiente como los ingresos se detenían de forma repentina. Esto hizo que muchas empresas no puedan pagar sus facturas y que las empresas proveedoras (las mypes) no reciban el pago de sus cuentas por cobrar generando un efecto en cadena perjudicial para todos los involucrados.

En ese sentido, una solución que le pone fin a los problemas de liquidez es el factoring. Un producto financiero que consiste en ceder las facturas por cobrar a una entidad financiera, la que se encargará del cobro cuando llegue la fecha de vencimiento. Tú como cliente podrás solicitar el adelanto de hasta un 90% del valor de la factura, siendo el 10% depositado cuando la empresa pagadora cumpla en la fecha pactada.

De esta manera el factoring electrónico se convierte no solo en la solución perfecta para una micro o pequeña empresa, sino también en un aliado para la compañía pagadora, la que se encarga de realizar el pago, pues permite seguir ofreciendo a sus clientes pagos a crédito sin perjudicar sus alianzas comerciales.

¿Cómo funciona el factoring?

A través de un contrato, una empresa cede a una entidad financiera un crédito producto de su actividad comercial para que esta se encargue de cobrarlo. Una vez que se deja el crédito a una entidad que ofrece el servicio de factoring, se iniciará el proceso de subasta hasta que se financie la totalidad de la factura. Finalmente, terminas recibiendo la liquidez que necesitas.

El requisito principal para acceder al factoraje es que tu empresa venda a crédito. Hoy en día, gracias a las Fintech, empresas que combinan las finanzas con la tecnología, puedes hacer factoring de manera 100 % online.

Prestamype es una Fintech peruana que ofrece este servicio y permite adelantar el cobro de tus facturas en solo 3 pasos:

1) Registro: Completas los datos de tu empresa y envías la documentación para que sea validada por los asesores.

2) Cedes la factura: Subes la factura que hayas emitido a tu cliente y recibes una cotización. Una vez aceptada, pasa al proceso de subasta.

3) Desembolso: Completado el proceso de subasta, recibes el adelanto de tu factura en un promedio de 48 horas.

Comienza a adelantar el cobro de tus facturas sin generar deudas y a la mejor tasa del mercado en: www.prestamype.com/factoring

[Publirreportaje]