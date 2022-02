Alumnos y docente de la UTP fueron reconocidos en el Huawei ICT Competition Network Track Perú 2021-2022

Los estudiantes del Campus UTP Lima Centro, Elías García, de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones, y Álvaro Estrada, de Ingeniería de Redes y Comunicaciones, lograron el tercer lugar en el Huawei ICT Competition Network Track Perú 2021-2022.

En la competencia participaron universidades de todo el país que forman parte del Huawei ICT Academy, como la UTP. El evento tuvo por objetivo promover el desarrollo de jóvenes talentos en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de apoyar a la industria y a la educación.

Antes de participar en la competencia, los alumnos llevaron el curso de Huawei “Protocolos de Enrutamiento” con Ramiro Hernández, docente y coordinador de la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones del Campus UTP Lima Centro. Ramiro recibió el reconocimiento como Best Motivator Instructor Prize de Huawei, al ser uno de los instructores más destacados de esta materia de todas las universidades participantes a nivel nacional.

En la primera fase de la competencia, los participantes tuvieron un examen individual con preguntas teóricas en temas de IP technology: Datacom, Security y WLAN. La fase final fue grupal y las preguntas fueron en base a casos reales. La duración de ambas etapas fue de 90 minutos cada una.

“Este premio me va a servir mucho, ya que he sido uno de los ganadores de un concurso realizado por una gran empresa como Huawei. En un futuro, me estoy proyectando a aprender sobre la fibra óptica y seguir capacitándome en cursos de mi carrera porque las tecnologías cambian continuamente”, comentó Álvaro Estrada, alumno de UTP.

Por su parte, Elías García también contó que este reconocimiento le va a beneficiar laboralmente. “Actualmente en mi centro de trabajo también están implementando tecnología Huawei, así que mi supervisor me dijo que como ya tengo los conocimientos, voy a liderar nuevas funciones”.

Finalmente, Elías recomendó a sus compañeros llevar estos cursos de certificación que brinda la UTP con Huawei y que aprovechen las oportunidades, con el objetivo de buscar soluciones en beneficio de la sociedad.

