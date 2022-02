Tarjeta de crédito o préstamo, ¿cuál me conviene?

¿Es más barato pedir un préstamo o una tarjeta de crédito?” Esta es una pregunta que se hacen muchas personas, debido a que no siempre se conocen los beneficios de cada uno de estos productos financieros. Por lo que a continuación analizaremos las ventajas y desventajas de cada una de estas opciones.

Empecemos con un ejemplo: se estropea la maquinaria de tu negocio y no tienes dinero, ¿qué haces? En ese momento surgen dos opciones: comprarla con la tarjeta de crédito y que te la carguen el mes siguiente o bien pedir un préstamo personal para salir del apuro económico. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Solicitar una tarjeta de crédito o un préstamo? Todo depende de las necesidades específicas de la persona.

¿Por qué elegir un préstamo?, ¿En qué casos conviene? En un préstamo se solicita una determinada cantidad de dinero, a un tipo de interés y se fija un plazo para devolverla. Desde el momento que se aprueba este préstamo, todos los meses te comprometes con el banco, caja, cooperativa o financiera a pagar la cuota mensual hasta devolver el capital total prestado junto con los intereses.

Se trata de un producto financiero pensado para quienes necesitan una cantidad de dinero no solo para hacer compras, sino para contar con liquidez; dinero en efectivo en el corto tiempo. Normalmente, los intereses a pagar dependen del tiempo que tardas en devolverlo y del historial crediticio que tengas. No obstante, no todas las entidades financieras ofrecen las mismas condiciones. Algunas, por ejemplo, ofrecen periodo de gracia, un beneficio muy importante para que las personas comiencen a pagar su préstamo después de unos meses.

En el caso de Prestamype encontrarás el mejor préstamo personal con garantía hipotecaria a una tasa mensual desde 1.2%. Si te encuentras reportado en infocorp, no es determinante. Esta fintech de préstamo te evaluará y ofrecerá una opción de financiamiento acorde a tu capacidad de pago. Por lo que contratar un préstamo de libre disponibilidad en Prestamype siempre te va a ofrecer más beneficios.

¿Cuándo conviene contratar una tarjeta de crédito?

La alternativa a un préstamo es la tarjeta de crédito. Y así como buscas los bancos que pagan más intereses por los ahorros, también es importante que sepas y compares las entidades financieras que mejores condiciones ofrecen al momento de adquirir una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene un coste anual (membresía) que varía dependiendo del banco dónde se solicite y normalmente, ronda los 25 dólares. Los 16 números que figuran en la tarjeta de crédito ofrecen seguridad al cliente al momento de realizar operaciones online o de manera presencial, pero eso sí; debes tener cuidado al momento de intentar pagar una tarjeta de crédito con otra, pues podrías terminar pagando intereses promedios entre 89% y 100%.

Un consejo muy importante que debes tener en cuenta al momento de adquirir una tarjeta de crédito, es tener una cuenta de ahorros en el mismo banco para que puedas realizar los pagos sin pagar de más, pues si pagas desde otra entidad bancaria se te cobrará una comisión extra. Por eso, conoce tu número de cuenta, activa tu token digital para hacer los pagos online y así no pasar contratiempos.

Entonces… ¿Qué opción es la mejor?

Todo depende de la tasa de interés, los beneficios y el uso que le des. En las tarjetas de crédito la tasa suele ser fija (80%-89% anual) y además hay que sumarle el coste anual que supone. Si realizas compras en cuotas o necesitas dinero en efectivo, lo mejor es que optes por un préstamo. Las penalidades de una tarjeta de crédito son altas y para evitarlo, es mejor optar por financiamiento en efectivo.

En caso necesites disponer de dinero y no sabes qué opción es mejor para ti, Prestamype tiene muchos beneficios que te pueden ayudar a conseguir el préstamo que quieres. Tasas de interés bajas, posibilidad de amortizar el préstamo sin penalidades, préstamos de montos altos gracias al respaldo de un inmueble. Con un préstamo con garantía hipotecaria de libre disponibilidad y sin mirar Infocorp, podrás calificar a un préstamo y obtener desde S/ 20,000 hasta S/ 1 millón.

El primer requerimiento es contar con una propiedad debidamente inscrita en SUNARP que respalde el préstamo. El inmueble debe estar ubicado en Lima Metropolitana o Callao. Es necesario que la propiedad no tenga multas, gravámenes o afectación en Registros Públicos o en la municipalidad. Si cumples con todos estos requisitos, te invitamos a conocer si pre-calificas aquí: https://www.prestamype.com/prestamos.

[Publirreportaje]