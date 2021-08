Un Traguito Fest, el primer festival post pandémico

Los chicos detrás del programa de sesiones en vivo, Un Traguito Sessions, nuevamente se enfrentan a la adversidad para seguir acercando la música nacional al público peruano. El año pasado lo hicieron grabando las sesiones acústicas que hoy podemos disfrutar en YouTube y Spotify, y este año lo hacen por medio del Un Traguito Fest, el primer festival de música en vivo post pandémico que tomará lugar el 28 de agosto en La Cúpula de las Artes, ubicado en el Jockey Plaza.

El line up del evento cuenta con músicos de todos los géneros y tipos de audiencia, figurando artistas como Los Outsaiders, Los Bacanos, Lorena Blume, A.C.O, Stick, Adrián Bello, Inti y Vicente, Dejavú Lat, entre otros, además de contar con la conducción del comediante Diego Rivera. “Un Traguito siempre se trató de crear un lugar en el que artistas de todo tipo compartieran el mismo techo” nos cuenta Lucho Alonso, co-fundador del programa. “Quisimos que nuestro primer festival en vivo tenga el mismo propósito”.

Además, la entrada incluye servicio all you can eat, propiciado por la empresa de cocina en vivo Tío Luchín. “Queremos que la gente se divierta, que tengan un espacio para escuchar música en vivo mientras se toman un traguito sabiendo que tienen un chaufa o unas verduras salteadas esperándolos”, nos cuenta Gabriela Mayta, productora de Un Traguito.

Algo importante a destacar es que La Cúpula de las Artes cuenta con todos los protocolos de sanidad exigidos por el Minsa, razón por la cual será local también de muchos eventos posteriores. Las entradas están disponibles en la plataforma digital Joinnus y, para más información del evento, consultar al instagram de Un Traguito (@untraguitosessions).

Entradas: Consigue tus entradas con descuento aquí: https://bit.ly/3mc4dlU

Recuerda que al ingresar puedes mostrar el cupón desde tu celular.

¡No te pierdas esta oportunidad!