Lo nuevo de Embarcadero 41

La carta de esta novedad está saliendo de forma progresiva en los restaurantes de la cadena, teniendo ya en la actualidad 5 restaurantes y también bajo el servicio delivery y pronto será replicado en más restaurantes

La cadena de restaurantes Embarcadero41 le sigue dando a sus comensales en la yema del gusto, es por eso que no dejan de lanzar formatos gastronómicos en medio de la pandemia como su reciente línea “Maki by Embarcadero41”, demostrando así que la apuesta continúa y no deja de reinventarse.

Esto sucede luego de haber lanzado novedades al haber continuado su expansión abriendo nuevos restaurantes durante el año pasado como el de Florida (Estados Unidos) o los otros ubicados en puntos estratégicos como Emilio Cavenecia 236 (San Isidro) y el de la avenida Aviación 2522 (San Borja)

Ha integrado también un nuevo concepto para patio de comidas llamado “El Carretillero”, cuyo primer punto se mantiene en el Mercado La Colonial de Bellavista.

Ahora está sorprendiendo con su nueva línea de productos “Maki by Embarcadero41”, ofreciendo lo mejor de la fusión Peruano Japonesa plasmado en una carta amistosa en la que los makis son los reyes del banquete acompañados con otras opciones.

Tienen un Packs variados donde se elige un sabor diferente cada 12 cortes: Pack Nikkei con 48 makis, el Pack Sapporo, con 36 makis, Pack Nori con 24 makis y el Pack Bamboo con 12 cortes de un solo sabor, pero que llega con una leche de tigre adicional.

Los sabores a escoger son acevichado roll, avocado roll, wayu maki, lemon teriyaki roll, trucha tartare, maki furai dinamita (picante), sapporo spicy roll, scallop gratinado roll (conchas de abanico), parrillero maki (con salsa chimichurri) y el tradicional California roll.

Se ha iniciado la activación de esta carta en modo presencial en los restaurantes de Surco, Cavenecia (San Isidro), Centro de Lima (Pasaje Olaya) , CC. Mega Plaza y San Borja también vía delivery de acuerdo a su zona de reparto, para después replicarlo en los demás restaurantes.

Actualmente están operando sus 13 restaurantes en diversas zonas de la capital y por estrategias: Surco, Real Plaza Centro Cívico, San Isidro (tres locales), La Molina, Mall Aventura Santa Anita, Mega Plaza, San Borja, Mall Bellavista, Club Regatas, Centro de Lima (jirón Ucayali) y Plaza Norte.

Los horarios de atención: lunes a domingo de 11:30am a 5pm (en centros comerciales hasta las 9:00 pm). También invitan a seguir realizando los pedidos a través del Call Center delivery (01) 706 - 1631, su página web www.embarcadero41.com o por PedidosYa Para mayor información, entrar a sus redes sociales https://www.facebook.com/Embarcadero41Oficial/ .