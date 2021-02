Las nuevas medidas de confinamiento para enfrentar la pandemia por 14 días más, golpean fuertemente a las peluquerías y salones de la belleza. 130 mil trabajadores corren el riesgo de quedarse sin trabajo. Montalvo Group, alza su voz de protesta y advierte más informalidad y cierre de locales a nivel nacional.

El sector belleza agoniza con las nuevas medidas de confinamiento. La decisión del gobierno hace que el 50% de los 40 mil salones de belleza que existen actualmente, queden en la ruina, originando así miles de personas desempleadas y el aumento de la informalidad en el país.

La extensión de la cuarentena afecta en mayor magnitud a los salones de belleza y spa en general (formales) y que hoy corren un gran riesgo de dejar de funcionar.

Así lo informó Victor Hugo Montalvo, empresario de belleza y CEO de Montalvo Group, quien explica que luego de la extensión de la cuarentena, sus negocios entran una fase peligrosa de cierre y de suspensión perfecta, “Estamos siendo golpeados fuertemente, nosotros no nos dedicamos al entretenimiento, tampoco generamos reuniones sociales ni aglomeraciones. Cumplimos estrictamente los protocolos de bioseguridad, somos una empresa con 25 años en el mercado y hoy nos están sentenciando al fracaso, por eso buscaremos otras formas de lucha para hacer sentir nuestra voz de protesta, esto nos perjudica por completo, el gobierno asfixia a las medianas y pequeñas empresas, y son miles de salones de belleza los que se encuentran en estado crítico. Somos 130 mil personas que trabajamos formalmente en el sector de belleza y no podemos parar. Una de las medidas será la suspensión perfecta y miles de empleados se quedarán en la calle y se verán afectados laboralmente. Pedimos al gobierno que recapacite, nos otorgue beneficios tributarios, y que el programa de reactivación económica Reactiva para las Pymes y Mypes nos dé mayor tiempo de financiamiento”.

Víctor Montalvo detalló también que otros comercios están activos de una u otra forma, sin embargo, al sector de la belleza no les permiten abrir las puertas pese a que cuentan con rigurosos protocolos de bioseguridad por la naturaleza del negocio, por ello solicita que no les cierren las puertas y las oportunidades de trabajo a las 1500 personas que laboran actualmente tanto en Montalvo Salón & Spa, Montalvo For Men, BeLove, Probela y sumando a ello Montalvo Institute.

De otro lado, Victor Hugo Montalvo, señala que la situación en Montalvo Institute, centro de formación educativa, es la misma, se ha perdido muchos alumnos y aun no hay un camino claro hacia finales del verano del 2021. La educación y la capacitación son uno de los pilares más importantes para Montalvo Group, por ello, este gran consorcio de la belleza, sigue apostando por el talento y el emprendimiento de los jóvenes que quieren seguir en este rubro.

“De 300 alumnos hemos pasado a tener al día de hoy unos 3.000 en nuestras 17 sedes de Lima y provincias tales como Trujillo, Piura, Chiclayo, Ica, Cusco y Arequipa) aunque pre pandemias solían estudiar más de 7.500 alumnos. Mi objetivo es grande y quiero brindarles a muchos jóvenes la oportunidad de crecer y ser prósperos emprendedores a través de este rubro. Y qué mejor que a través de una marca que le brindará todo el soporte que necesitan para sobresalir. Tenemos a los mejores profesores, una gran infraestructura y todo el respaldo de los grandes laboratorios del mundo para lograr que se logren profesionales de éxito con mucha actitud”

Montalvo añade: “Somos conscientes de la situación que estamos atravesando; por ello nuestro compromiso es seguir brindando servicios de calidad en nuestro grupo empresarial, respetando la bioseguridad en todos nuestros salones y centros educativos, como el distanciamiento social a fin de evitar el contagio, sin embargo, la nueva cuarentena focalizada nos pone contra la cuerda, sabemos que vivimos tiempos difíciles por la pandemia, sin embargo, también miles pueden quedar en la calle”.