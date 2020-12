Empresas y satisfacciones

Las empresas son importantes de varias formas

En gran medida los peruanos declaran que las empresas son elementos que influyen positivamente/muy positivamente en su felicidad:

75% creen que empresas privadas/marcas son importantes para su felicidad

85% creen que sus centros de trabajo son importantes para su felicidad

¿Qué tanto considera que aportan a su bienestar…?

55% las acciones propias

39% las acciones de las empresas

34% las acciones del Gobierno

¿Cómo mejorar la satisfacción?

La satisfacción no depende del mayor consumo, sino de un mejor ajuste entre la oferta y las necesidades (la disciplina que se encarga de eso es el marketing)

- Consumidores más complejos: Las preferencias de compra en el Perú se basan cada vez menos en el precio[4], y más en otros atributos como: la calidad, la comodidad y el buen servicio.

- Nos hemos complejizado como consumidores debido a:

La mayor competencia y variedad de oferta

La mayor capacidad de expresión de los consumidores (redes sociales)

El crecimiento de las asociaciones de consumidores e instituciones reguladoras

La importancia empresarial de conocer y satisfacer a sus mercados (market) usando la disciplina del marketing (que muchos confunden con publicidad)

El consumo es una fuente de bienestar y esa es la razón de ser de la producción: lo que no se consume, no se produce. Pero no todo consumo es bueno. Y hay niveles de sobreconsumo que generan perjuicio en lugar de beneficio