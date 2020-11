Radiografía empresarial: son pequeñas y numerosas

Hay 6,1 millones de trabajadores independientes

Esta clase trabajadora no es considerada en las estadísticas como empresas, pero que cumplen con las 7 características, aunque no con la intensidad esperada (poco capital, poca tecnología, pero sí con esfuerzo y riesgo). No son “empresas”, pero tampoco son empleados dependientes. Incluso muchos son profesionales.

1.- Existen 4 tipos de empresas

diferenciadas por sus ventas

anuales (ley N° 30056 Microempresa

Ventas hasta 150 UIT

(aprox S/645.000 al año Pequeña empresa

Ventas entre 150 y 1700 UIT

(máx. S/7′000.000

al año) Mediana empresa

Ventas entre 1700 y

2300 UIT (máx. S/9′890.000

al año) Gran empresa

Ventas más de

2,300 UIT

(más de 9′890.000 al año 2.- ¿Cuántas son? (% del total

de empresas) 96% 3.6% 0.1% 0.4% 3.- ¿Cuántos empleos formales

generan? (% de empleos

formales en sector privado) 71.6% 14.6% 2.8% 10.9% 4.- ¿% de aporte al valor agregado del país? 10.2% 10.2% 10.2% 69.3%

Si se considera la venta de los informales el aporte agregado al país sería mayor

Debido a que no les conoce bien, no se puede estimar el aporte de los informales, pero sin ninguna duda representa un monto muy importante para la economía. Es por ello que al momento de legislar y organizar la economía no puede dejar de tomárseles en cuenta.