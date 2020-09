El All New Chevrolet Onix cuenta con cinco estrellas de Latin NCAP y se consolida como el auto más seguro en su categoría

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), encargado de garantizar la seguridad de los pasajeros reconoció los grandes niveles de protección que otorga el All New Onix de Chevrolet y le otorgó cinco estrellas de calificación.

De esta manera, el All New Onix de Chevrolet, logra la mayor puntuación que otorga el ente no gubernamental y se convierte en uno de los vehículos más seguros de su segmento. Según, informó Latin NCAP, la unidad pasó por diversas pruebas de choque sorprendiendo a los especialistas por la protección que brindaba a sus ocupantes niños o adultos.

Pero, ¿qué hace tan seguro el Alll New Onix de Chevrolet? Este vehículo cuenta con seis airbags, con mejor protección lateral y frontal, lo que se convierte en un riesgo mínimo de lesiones para sus ocupantes. Su estructura reforzada, dirección eléctrica, control de crucero, control de estabilidad y tracción, distribución electrónica de frenado y ABS en sus diferentes versiones; así como sus asistentes en estacionamiento automático y arranque en pendiente, lo hacen cien por ciento confiable para cualquier edad.

“La tecnología de seguridad con la que cuenta el All New Onix de Chevrolet, mantiene protegidos tanto a pasajeros, como a transeúntes. Estas características hacen que este vehículo sea, hoy por hoy, el más vendido de Latinoamérica”, afirmó Juan Alberto Yokens, gerente de marketing de Chevrolet.

El All New Onix de Chevrolet es considerado el primer auto conectado en su segmento, pues es el único en ofrecer una conexión 4G LTE de fábrica, lo cual lo convierte en el más tecnológico de su categoría. Además, posee altos niveles de seguridad, diseño y un motor turbo que se ha convertido en el favorito de los consumidores latinoamericanos.