Actividades que puedes hacer en casa mientras dure el confinamiento por la Covid-19 en el Perú

Mientras esperamos la llegada del fin del confinamiento obligatorio, podemos aprovechar al máximo el tiempo libre en casa y realizar esas actividades que normalmente no podemos hacer por falta de tiempo. Ya sea la remodelación del hogar, leer ese libro que tienes guardado hace meses o, cambiar de lugar los muebles para cambiar de ambiente.

Tener tiempo libre en casa es un lujo que no todos podemos disfrutar al realizar nuestras actividades con normalidad. Durante estos meses de cuarentena, la mayoría de la población ha estado aprovechando el tiempo para realizar toda clase de actividades entretenidas en casa. Algunos se volvieron cocineros, prepararon toda clase de platos y postres, otros se pusieron las pilas y avanzaron con esos trabajos o estudios dejados de lado y algunos se convirtieron en remodeladores y pintores del hogar.

A continuación, te traemos las últimas actividades que puedes realizar en casa para aprovechar al máximo la cuarentena por el Covid-19 en el Perú.

Cambia de lugar los muebles

En muchas ocasiones nos acostumbramos a nuestro hogar de cierta forma, la sala con los muebles a tal lado y en el cuarto todo se ve igual siempre. Hoy te invitamos a que pruebes darle un ambiente fresco y nuevo a tu hogar sin la necesidad de comprar nuevos muebles y artefactos. Esto es ideal para todos los que no están en una buena situación económica o que simplemente desean darle nuevos aires a la casa. El cambio siempre es bueno, sobre todo cuando hablamos de la forma en la que acomodamos las cosas en el hogar, verás que la energía del espacio cambiará.

Pinta esa pared

¿Ves esa mancha en la pared? Antes del confinamiento nunca habíamos tenido tanto tiempo libre en nuestras casas, llegando al punto de ver detalles que tal vez nunca habíamos notado antes. Recuerda que, antes de pintar tu pared, deberás limpiarla y si tiene grumos tendrás que lijarla para tener el acabado perfecto. No sólo es necesario pintarla por manchas o suciedad, si quieres renovar una habitación de manera sencilla y rápida, pintar las paredes de un nuevo color es una opción. Con tan sólo cambiar el color de una pared, verás el cambio radical que habrá en esa habitación, puedes jugar con colores y texturas para un mejor acabado. Las pinturas American Colors cuenta con una amplia gama de colores a tu disposición para que realices esa renovación que tanto deseas, somos las pinturas premium del Perú y te garantizamos calidad.

Decora tus espacios

Otra actividad para realizar antes que termine el confinamiento, es decorar tus espacios y darles más vida. Existen infinidad de adornos a tu disposición en distintas tiendas por departamento o e-commerce por internet. Si no eres fan de de la decoración a gran escala, las plantas se podrían volver tus aliadas en esta situación. Las plantas “indoor” o “para dentro de la casa”, no necesitan mucha luz solar ni mantenimiento, son ideales para el hogar, le agregarán vida y color al espacio sin saturarlo demasiado. En todo caso no desees adquirir nuevos adornos o plantas, siempre existe la posibilidad de re acomodar los que ya tenemos en casa, todo es posible.

Limpieza profunda

¿Alguna vez has realizado una limpieza profunda en el hogar? ¿O recuerdas la última vez que tuviste el tiempo de hacerlo? En muchos casos, al no tener la cantidad de tiempo libre necesaria no podemos realizar la limpieza profunda que todo hogar necesita cada cierto tiempo. Revisa tus clósets, saca la ropa y zapatos que ya no utilices, bota esos electrodomésticos que jamás tocas. El desapego de lo material es muy importante, sobre todo en la situación actual en la que vivimos, verás que con lo necesario estarás bien y te sentirás satisfecho.

Durante la cuarentena pudimos darnos cuenta lo importante que es tener un espacio cómodo en nuestro hogar para convivir. Nuestros hogares son un lugar seguro para nosotros, hagamos de él lo mejor que podamos aprovechando nuestro tiempo libre.