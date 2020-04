HotSale.pe: Oportunidades de negocio digital en el Perú en plena pandemia

Ningún empresario ni emprendedor presagiaba una pandemia, nos sorprendió y afectó a más del 90% de negocios. Estamos más de un mes en cuarentena, pasamos la fase de aceptación y debemos reaccionar. Hay empleados que dependen de la continuidad del negocio, el empresario mismo tiene que pensar “out of the box” (pensamiento colateral), los días corren, se deben pagar planillas, proveedores, créditos, pero al mismo tiempo se debe organizar un nuevo plan de negocios. No es sencillo, lleva tiempo discutirlas, afinarlas, implementarlas, educarse y conseguir el dinero, probablemente habrá que despedir algunos empleados cuyos perfiles ya no sean requeridos y contratar nuevos, un emprendedor nunca se queda parado esperando ver qué pasa, los momentos críticos son aquellos en los que el hombre se vuelve más creativo, recuerda que el empresario ha sido emprendedor antes, conoce el camino y sabe que no es fácil pero tiene lo que hace falta: experiencia y necesidad.

Lo que está claro es que de pronto, lo que es una realidad hoy en el primer mundo lo tiene que ser ahora en países en vías de desarrollo como el Perú, hablo del mundo digital y del comercio electrónico, hablo de banca electrónica (fintech, criptomonedas), e-Learning (desde nidos hasta postgrados), Contabilidad electrónica(facturación por ejemplo), sector inmobiliario (Proptech), salud digital, conceptos y negocios básicos, para no querer hablar de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, biónica, internet de las cosas, realidad virtual, entre otras.

Sabemos que se debe invertir, pero ¿justo ahora que tenemos un futuro incierto? Pues eso nos toca enfrentar y debemos educarnos, HotSale.pe es un modelo de alquiler de tiendas virtuales orientado a empresas que requieren de una tienda online de alta performance con bajo costo de entrada y a emprendedores que ya tienen algo de experiencia vendiendo en Mercado Libre, Facebook o Marketplaces nacionales y que desean pasar al “siguiente nivel”, tener su propio dominio y su propia tienda virtual con un bajo costo inicial.

Hot Sale se basa en el software de Adobe Inc. llamado Magento, un software maduro, flexible, modular, el mismo que usan tiendas peruanas como Backus, Triathlon, Librerías Crisol, TaiLoy, Bembos, Phantom, Ballerinas.pe, Ecco, etc, o Internacionales como Coca Cola, Ford, Nintendo, 3M, Nestlé, es una buena alternativa para no invertir mucho e ingresar al negocio digital, claro, dije al inicio que no es sencillo, el mayor reto de tener una tienda virtual, aparte del desarrollo de la tienda misma, es generar visitas de personas interesadas en nuestros productos o servicios, pero esta sería la segunda fase, el famoso marketing digital.

Hotsale.pe pertenece a Cosas Peruanas S.R.L., una empresa fundada el año 2009 cuyo servicio estrella siempre ha sido el diseño de tiendas virtuales, así que podríamos decir que no son nuevos en el mercado ni en el rubro, solo que ahora ofrecen el modelo de alquiler de tiendas virtuales de bajo costo de entrada para ayudar a los que recién inician y debido a la pandemia.

¿Qué negocios pueden implementar en Hot Sale?

En términos de rubros, es muy amplio, desde vestido, comida hasta repuestos y eventos, podría dividirlo en estos 4 modelos iniciales:

1.- Modelo de negocio B2C

Si tu modelo de negocio es retail o B2C (al por menor), por ejemplo vestido, accesorios, repuestos, restaurante, florería, etc, les aconsejo educarse en las herramientas que Facebook y Google provee para este fin, porque de ahí vendrá la mayor cantidad de visitas a tu tienda virtual. Hay muchos cursos online gratis así como pagados para aprender a manejarlos, incluso si planeas contratar una agencia de marketing digital, igual debes educarte para que entiendas en qué va a ser invertido tu dinero y qué canal te generará mayor retorno.

2.- Modelo de negocio B2B

Si tu negocio es B2B (Business to Business) Magento es tu mejor alternativa, Backus es un ejemplo de esto, usa también Magento, el costo es un poquito mayor pues requiere algunos ajustes adicionales pero tendrás funcionalidades como acceso restringido de clientes, sistema de cotizaciones, gestión de precios por cliente o por tipo de clientes, cálculo de precio de envío por distancia y por peso, podrás ocultar precios para ciertos clientes, podrás atender al mismo tiempo y en la misma tienda virtual a tus clientes retail, incluso podrás gestionar líneas de crédito, tus clientes podrán generar órdenes repetitivas, gestionar diferentes almacenes, entre muchas otras funcionalidades comunes a los negocios B2B, por último, podrás conectarlo vía API con tu ERP, sincronizar stock, precios y emitir facturas electrónicas directamente a tus clientes, todo en pocos segundos, en lo que dura la transacción electrónica.

3.- Marketplace

Si de pronto crees que puedes crear un modelo de negocio tipo Amazon, Linio, Mercado Libre, para un nicho que dominas por ejemplo, también se puede usar Magento, eso se llama Marketplace, un lugar donde los proveedores suben sus productos, administran sus propios precios, stock, clientes y tu ganas una comisión por cada venta que ellos realicen.

4.- Sistema de Reservas

¿Imaginas Airbnb o Teletickets? no son más que sistema de reservas y pagos online, es básicamente renta de espacios en una determinada fecha, en otras palabras puede ser usado por hoteles, restaurantes o incluso dentistas.

Quisiera terminar con un gran detalle adicional en esta época de pandemia donde el futuro económico del Perú es incierto, ¿saben qué es el proteccionismo? Si, es eso que aplican las grandes corporaciones de países ricos cuando hacen tratados de "libre comercio" con países latinoamericanos y africanos, en resumen se llama "protejo a los empresarios y productores de mi país" y para lograr lo mismo en el Perú debemos comprarnos entre nosotros, porque una empresa peruana que vende da trabajo a peruanos que compran, mencioné este párrafo porque la competencia directa son empresas extranjeras, Shopify por ejemplo es canadiense, BigCommerce es Australiana, Wix es Israelí, entre otras. Aunque tienen una gran desventaja aún, no tienen integración con Visanet, PagoEfectivo, Culqi u otras pasarelas nacionales por ejemplo, pero que capturan un gran porcentaje de clientes no leídos, por eso mi insistencia en educarse intensivamente en comercio electrónico y marketing digital.

El Perú no se mueve sólo por las decisiones de nuestra clase política, somos todos nosotros, empleados, emprendedores, empresarios, papás y mamás, que debemos pensar en un mejor país hoy y dejarle uno aún mejor a nuestros hijos, debemos enfrentar esta pandemia con inteligencia, con astucia, con ética. El comercio electrónico es una salida a esta pandemia pero también una oportunidad a una realidad que tarde o temprano iba a llegar, el mundo digital.