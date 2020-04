Cantantes peruanos se unirán para rendirle homenaje a los héroes de la salud

Diversos cantantes peruanos se unirán a la distancia para realizar “¡Gracias! El Concierto” con el objetivo de rendir un homenaje a todos los héroes de la salud que luchan en primera línea contra el Covid-19. Este evento será este sábado 25 de abril a las 8:00 p.m. y se realizará vía transmisión en vivo a través del Facebook de Auna, Latina, Oncosalud, Ritmo Romántica, Oasis y de Nueva Q.

Este concierto virtual será transmitido desde el último piso de la Clínica Delgado Auna, donde estarán colocadas pantallas LED. Bajo la conducción virtual de Raúl Romero, los artistas brindarán un gracias a todo el personal médico del país.

En el concierto se presentará la canción ¡Gracias!, cuya autoría corresponde a Julie Freundt, y contará con la participación de Mauricio Mezones (ex Bareto), Mariano Gardella (ex La Voz Perú), Shantall, Patricio Suárez Vertiz (Ex Arena Hash), Bartola, Marco Romero, Diosdao y Rodolfo Gaytán Castro, Diego Dibós, Pepe Alva, Milagros Guerrero (NovaLima), Mar de Copas, y Amy Gutiérrez. Esta canción busca convertirse en un símbolo de esta lucha contra el COVID-19.

Asimismo, el concierto continuará con la participación de los mejores éxitos de Raúl Romero, Julie Freundt, Mar de Copas, Ezio Oliva, Amy Gutiérrez, Shantall y un tema interpretado por el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños.

Todos los artistas participarán desde sus hogares siguiendo las indicaciones de inmovilización dadas por las autoridades. El evento durará aproximadamente 1 hora y es promovido por Auna, el Ministerio de Cultura, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad de Miraflores, Latina y CRP Radios.

La iniciativa también convoca a que todos los peruanos canten desde sus hogares la canción himno “¡Gracias!” y a que la comparta en sus redes sociales con el HT #GraciasElConcierto y, de esta manera, los héroes de la salud en primera línea puedan ver y sentir el apoyo de todo el país.